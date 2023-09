Fãs perdem o jogo CFB Florida-Utah enquanto a ESPN apaga o Spectrum

CHarter Espectro os usuários de serviços a cabo tiveram uma surpresa quando não conseguiram sintonizar o tão aguardado College FootballFlórida-Utah jogo ligado ESPN devido a uma disputa de transporte entre as duas empresas.

Jornal de Wall Street o repórter Joe Flint divulgou a situação compartilhando uma captura de tela da mensagem que saudou os clientes do Spectrum: “A Walt Disney Company, o proprietário deste canal, removeu sua programação do Espectro o que cria dificuldades para nossos clientes. Pedimos desculpas pelo inconveniente e continuamos a negociar de boa fé para chegar a um acordo justo.”

O atrito entre Entretenimento Disney e Comunicações da Carta, Espectroempresa-mãe, está fervendo há algum tempo. De acordo com um comunicado de Entretenimento Disney para O NY Post, as negociações em curso ainda não produziram um novo acordo baseado no mercado. Espectro é um ator significativo ESPNdistribuição, constituindo uma proporção considerável de sua audiência. No mês passado, o Hollywood Reporter observou que a Spectrum tem mais de 14 milhões de assinantes de TV paga. Com ESPN disponível em aproximadamente 70 milhões de lares, o atual apagão afeta quase 20% da sua base total de telespectadores.

Disney afirma que estão buscando taxas e termos de mercado justos, instando a Charter a resolver o assunto para minimizar a interrupção de sua base de clientes compartilhada.

Vale a pena notar que ESPN não é o único canal afetado pelo impasse atual. Outros canais de propriedade da Disney, incluindo ABC, Disney Channel, formato livre, FX, e Geografia nacional, também foram retirados Espectroprogramação de canais. Espectro foi direto em uma declaração dizendo que Disneyas demandas da empresa eram excessivas e que eles estavam lutando para “manter os limites nas taxas de programação” e para proteger a escolha do cliente.

À medida que as negociações continuam a chegar a uma resolução, Espectro ofereceu um canal para os clientes expressarem suas preocupações, incluindo um site dedicado e um código QR. Sem um fim claro à vista para a disputa, milhões de telespectadores ficam a perguntar-se o que isto significa para o futuro do seu acesso à programação num cenário mediático em constante mudança. Com o início da temporada de futebol universitário, os clientes esperam que o problema seja resolvido em breve entre os dois gigantes da mídia.