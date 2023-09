Fat Joe está trazendo alegria de volta às aulas para sua cidade natal no Bronx, doando mais de US$ 100.000 em roupas novas para mais de 600 alunos!!! TMZ Hip Hop recebeu este vídeo de Joe surpreendendo alunos do ensino médio na manhã de quinta-feira na The Eagle Academy…





Fonte: TMZ

Todos os direitos de imagens e texto são da TMZ.