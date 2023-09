Fatecs abrem período para pedidos de isenção e redução da taxa

Começou nesta segunda-feira, dia 25 de setembro, o período para os pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024 das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). O valor da taxa é de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais).

De acordo com o cronograma, as Fatecs receberão os pedidos de isenção e de redução da taxa até 15h do dia 13 de outubro. Os pedidos estão sendo recebidos de forma virtual, por meio dos site do Vestibular.

Pré-requisitos de isenção e redução

Conforme estabelecido no edital, para solicitar a redução do valor da taxa (desconto de 50%), o candidato deverá comprovar cumulativamente:

Estar regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio, curso pré-vestibular ou em nível de graduação ou pós-graduação.

Receber uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado.

Já os pré-requisitos para obter a isenção total no pagamento da taxa de inscrição do Vestibular 2024 são:

Estar concluindo ou terem concluído o Ensino Médio no Brasil em 2023;

Estar vinculado a uma unidade familiar com renda bruta mensal máxima de dois salários mínimos por membro ou possuir renda bruta mensal máxima de dois salários mínimos (se for candidato independente).



No momento da solicitação, além de informar todos os dados solicitados, os candidatos deverão anexar os documentos comprobatórios, conforme indicado no edital. De acordo com o cronograma, o resultado dos pedidos sairá no dia 8 de novembro.

Os candidatos com pedidos indeferidos poderão interpor recursos entre 9 e 10 de novembro. O resultado dos recursos será liberado no dia 24 do mesmo mês. Já os candidatos isentos deverão se inscrever entre 8 de novembro e 12 de dezembro.

Vestibular Fatec 2024: Inscrições

O Centro Paula Souza, responsável pela administração das Fatecs, já divulgou o calendário completo do Vestibular 2024. As inscrições para o processo seletivo serão recebidas no período de 16 de outubro até 15h do dia 12 de dezembro.

Como acontece tradicionalmente, as Fatecs receberão as inscrições de forma virtual, por meio do site do Vestibular. No momento da inscrição, os candidatos deverão escolher uma opão de curso.

As 77 Fatecs ofertam mais de 80 opções em cursos superiores de tecnologia em todas as regiões do Estado.

Os candidatos não isentos deverão realizar a inscrição no período regular e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) para efetivar o cadastro.

Vestibular 2024: Provas

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular Fatec 2024 está marcada para o dia 7 de janeiro de 2024, com início às 13h. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 3 de janeiro.

A avalição será aplicada de forma presencial nos diversos municípios do Estado de São Paulo para os quais há oferta de vagas, onde as Fatecs estão localizadas. Tradicionalmente, as provas contam com questões objetivas sobre os componentes curriculares do Ensino Médio.

Resultados

De acordo com o cronograma, as Fatecs devem liberar os gabaritos das provas no dia 8 de janeiro, no dia seguinte ao dia da aplicação.

Já a divulgação da lista de classificação geral, da lista de 1ª chamada dos candidatos e a divulgação do desempenho dos candidatos estão previstas para o dia 19 de janeiro. As Fatecs realizarão duas chamadas.

A 1ª chamada está marcada para o dia 19 de janeiro, com o recebimento das matrículas entre os dias 22 e 24 de janeiro, enquanto a 2ª chamada está marcada para o dia 2 de fevereiro, com matrículas no dia 5 seguinte.

Acesse aqui o calendário do Vestibular Fatec 2024.

