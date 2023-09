Fazer um Pix com saldo de diferentes contas? Confira como isso é possível

A fase 3 do Open Finance, o sistema financeiro aberto, trouxe a opção de realizar pagamentos via Pix, porém utilizando o saldo disponível em diferentes contas bancárias. Essa funcionalidade está sendo testada pelos usuários desde outubro do ano passado, sendo que diversas instituições financeiras já oferecem o serviço, em grande maioria para transações feitas por pessoas físicas.

No entanto, esta função do Pix começou a ser disponibilizada também para as empresas, ou seja, contas de Pessoas Jurídicas (PJ). No Santander, um dos grandes bancos brasileiros, a possibilidade de fazer transferências instantâneas utilizando saldo de diferentes contas acabou de ser disponibilizada para as contas PJ.

Sendo assim, os clientes PJ que já consentiram com o Open Finance podem visualizar as informações através do aplicativo do Santander Empresas, assim como pelo internet banking. Dessa forma, é possível escolher de qual conta será debitado os valores do Pix, dentre as opções de titularidade da empresa.

Para melhor compreensão dessa função, confira a seguir um exemplo: um usuário possui R$ 50 no Santander, e mais R$ 50 em um outro banco qualquer. Com a funcionalidade citada do Pix, ele poderá enviar um pagamento de R$ 100 de uma só vez, sem a necessidade de acessar as duas contas e realizar dois pagamentos de R$ 50.

Esse tipo de transação via Pix apenas é possível, dentro do Open Finance, devido ao chamado iniciador de pagamentos (ITP). O ITP, na prática, exclui a necessidade de acessar dois sistemas bancários diferentes, agilizando os pagamentos.

Vantagens desta modalidade de pagamento

Pode-se dizer que o Santander está inovando ao oferecer este tipo de transação via Pix para seus clientes PJ. Isso porque a maior parte das instituições financeiras no Brasil estão focadas em oferecer este serviço para os clientes “pessoa física”.

As empresas que já compartilham seus dados via Open Finance com o Santander possuem acesso a informações, de maneira centralizada, referentes aos saldos em conta e os limites de outras instituições financeiras.



Com relação ao Open Finance, o Santander já conta com mais de 4,1 milhões de consentimentos de clientes, divididos entre pessoas físicas e jurídicas. No entanto, mesmo os clientes que não permitem o compartilhamento de informações via sistema financeiro aberto podem utilizar esta função do Pix. No entanto, para isso o cliente deverá fornecer ao banco um consentimento específico para este tipo de transação.

Pix atinge marca histórica

Neste mês de setembro o Pix empatou com o cartão de crédito, passando a ser aceito em 100% das principais lojas de e-commerce no Brasil. Este dado está de acordo com a apuração realizada pelo Estudo Gmattos de Pagamentos, o qual conta com monitoramentos bimensais.

As análises são feitas segundo as movimentações nos tipos de pagamento, como crédito e Pix, nas 59 principais lojas online no mercado varejista brasileiro. Alguns exemplos são: Amazon, Americanas, Mercado Livre, Casas Bahia, Magalu, companhias aéreas, redes de farmácias e supermercados, entre outros.

O Estudo Gmattos de Pagamentos já vinha acompanhando a evolução do Pix desde o começo de 2021. Segundo Gastão Mattos, cofundador e diretor-geral da empresa, o sistema de pagamentos instantâneos superou “gargalos de infraestrutura” para chegar no patamar atual, o que contribuiu para melhor integração entre lojistas e bancos.