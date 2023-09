No dia 25 de setembro, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou dados impressionantes relacionados ao Programa Desenrola Brasil, que tem como objetivo facilitar a renegociação de dívidas bancárias para os cidadãos brasileiros.

Desenrola Brasil: FEBRABAN aponta que renegociação de dívidas alcançou R$ 14,3 bilhões em 10 semanas

Em um período de 10 semanas, entre 17 de julho e 22 de setembro, bancos de todo o país conseguiram renegociar dívidas que totalizaram incríveis R$ 14,3 bilhões.

O sucesso das renegociações

Ao longo desse período, mais de 2 milhões de contratos de dívidas foram renegociados, beneficiando um impressionante número de 1,6 milhão de clientes bancários. Além disso, outro dado notável é que as instituições financeiras conseguiram desnegativar aproximadamente 6 milhões de registros de clientes que anteriormente possuíam dívidas bancárias de até R$ 100.

Em resumo, essas conquistas se enquadram na faixa 2 do Programa Desenrola Brasil, que visa atender pessoas com renda mensal de dois salários mínimos (R$ 2.640) até R$ 20 mil.

Isaac Sidney, presidente da Febraban, realçou a relevância do Programa Desenrola ao afirmar que ele é um instrumento de extrema importância na renegociação de dívidas, especialmente em um momento delicado das finanças das famílias brasileiras, pois visa reduzir as dívidas de um grande número de pessoas.

Faixa 1: nova etapa do programa

Em um esforço contínuo para ajudar os brasileiros a aliviar suas dívidas financeiras, o governo federal iniciou uma nova etapa do Programa Desenrola Brasil voltada para a faixa 1. Em suma, nesse primeiro momento, será realizado um leilão de descontos, no qual os credores inscritos no programa devem informar o valor de dívidas que estão dispostos a abater.



Os beneficiários dessa faixa incluem pessoas físicas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Desse modo, estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas nessa Faixa, com a possibilidade de renegociar um montante de R$ 50 bilhões em dívidas.

Dívidas renegociáveis

Entre as dívidas que poderão ser renegociadas, estão as financeiras e de consumo, bem como as contas de água, luz, telefone e compras em varejo.

Em geral, os valores a serem renegociados podem chegar até R$ 5 mil, com opção de parcelamento em até 60 vezes. A taxa de juros para essas renegociações é de 1,99% ao mês, com uma parcela mínima de R$ 50,00.

Para aqueles que desejam aproveitar essa oportunidade de aliviar seu fardo financeiro, será necessário realizar a inscrição nos canais digitais do governo, tornando o processo mais acessível e simplificado para todos os brasileiros que buscam reorganizar suas finanças.

De forma sucinta, o Programa Desenrola Brasil continua a se destacar como um instrumento fundamental para ajudar o cidadão a enfrentar dificuldades financeiras, promovendo a renegociação de dívidas e oferecendo condições especiais para aqueles que mais necessitam.

Com esses números impressionantes e o lançamento da nova faixa, o programa continua a se consolidar como uma iniciativa crucial para a estabilidade financeira dos brasileiros.

Cuidado com golpes

Os golpistas costumam se passar por representantes do Programa Desenrola, entrando em contato com as vítimas por telefone, e-mail ou mensagens de texto. Em resumo, eles se aproveitam da vulnerabilidade financeira das pessoas e oferecem falsas promessas de alívio de dívidas em troca de taxas adiantadas ou informações pessoais sensíveis.

Sinais de alerta

O programa não cobra taxas adiantadas para renegociar dívidas. Portanto, desconfie de qualquer pessoa ou organização que peça dinheiro antes de oferecer ajuda. Além disso, nunca compartilhe informações pessoais, como números de CPF, senhas ou detalhes bancários, com desconhecidos.

De modo geral, certifique-se de que qualquer informação que você recebeu sobre o programa seja de uma fonte oficial e confiável, como sites governamentais ou instituições financeiras respeitáveis. Dessa forma, poderá renegociar com segurança.