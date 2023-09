Federação Internacional de Atletismo zomba da derrota da equipe dos EUA na Copa do Mundo

J.apenas algumas horas depois Equipe EUA ficou aquém no Copa do Mundo Fiba 2023 contra Alemanhaos críticos visam os americanos derrotados.

Um dos golpes mais contundentes, sem dúvida, vem do Atletismo Mundiala federação internacional de atletismo.

Na sequência dos comentários recentes de Noah Lylescampeão mundial dos 100 metros, que questionou o status de ‘campeão mundial’ usado na NBA, a World Athletics postou uma mensagem no X (antigo Twitter) com o placar do jogo, uma imagem do atleta e seu famoso comentário de : “Campeões mundiais de quê?”

O tricampeão mundial causou sensação na comunidade da NBA em uma recente coletiva de imprensa: “Tenho que assistir às finais da NBA e ver como eles são chamados de campeões mundiais? Campeão mundial de quê, dos Estados Unidos? Não me interpretem mal .Eu amo a América, mas não somos o mundo.”

NBA os jogadores reagiram rapidamente aos comentários, mas hoje essa polêmica surgiu e está sendo usada para criticar o EUAa surpreendente derrota para Alemanha.