Feevale recebe inscrições para Vestibular de Medicina 2024

A Universidade Feevale é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.

A Feevale possui uma oferta de cursos de graduação muito variada, mas o seu maior destaque é Medicina, ambicionado por estudantes de todo o país.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina 2024 da Feevale estão abertas. Dessa maneira, para te ajudar a fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o processo seletivo. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina 2024 Feevale: funcionamento da seleção

A Feevale irá selecionar os seus futuros alunos através de duas modalidades diferentes:

Redação e prova objetiva Feevale;

Uso da nota do ENEM

A primeira modalidade prevê a realização de uma prova composta por questões objetivas e uma prova de redação elaboradas pela Feevale. Os exames serão aplicados no dia 29 de outubro, das 12h às 17h, no campus da Feevale em Novo Hamburgo/RS.

A Feevale irá divulgar as salas de aplicação das provas até o dia 27 de outubro, conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo.

Os candidatos que optarem por utilizar a nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, poderão aproveitar as pontuações obtidas entre os anos de 2020 e 2022.



Porém, os estudantes com pontuação inferior a 500 pontos na média final do ENEM (considerando as quatro áreas do conhecimento e a redação) não poderão participar do processo seletivo através dessa modalidade.

Vestibular de Medicina 2024 Feevale: inscrições estão abertas

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Feevale estão abertas e os candidatos poderão se inscrever até às 12 horas do dia 17 de outubro.

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma virtual por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Feevale.

Além disso, os candidatos deverão indicar uma modalidade de participação no Vestibular de Medicina 2024 durante o ato de inscrição.

É importante notar que o prazo para alterar os dados da inscrição também é dia 17 de outubro. No dia 19 de outubro, por sua vez, será divulgadas a lista com os nomes dos participantes com as inscrições homologadas.

Por fim, devemos ressaltar que a Feevale não irá aceitar a inscrição de candidatos que estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio (“treineiros”).

Vestibular de Medicina 2024 Feevale: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$195,00 até o dia 17 de outubro para participar do Vestibular de Medicina da Feevale. O pagamento poderá ser efetuado via PIX ou boleto bancário.

A Feevale não irá oferecer a isenção ou redução da taxa de inscrição aos candidatos nesta edição do processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2024 Feevale: oferta de vagas

Por meio do Vestibular 2024, a Feevale irá oferecer 81 vagas para o curso de Medicina ministrado em Novo Hamburgo/RS.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

41 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024;

40 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina 2024 Feevale: divulgação do gabarito e resultados

O gabarito da prova presencial será divulgado no dia 29 de outubro após a aplicação dos exames. Os candidatos poderão enviar recursos até às 19h do dia 30 de outubro. Por fim, o gabarito definitivo e a classificação final dos participantes no Vestibular de Medicina serão divulgados no dia 01 de novembro. Todos os documentos estarão disponíveis no site da Feevale.

A Feevale também irá publicar outras chamadas ao longo do mês de novembro.

Ainda está com alguma dúvida? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da Feevale e confira mais informações!