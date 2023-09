Ferramenta LuzIA converte áudio em texto. Saiba como utilizar!

O Whatsapp apresentou recentemente, sua ferramenta de Inteligência Artificial (IA) do ChatGPT LuzIA, que possui a capacidade de transformar arquivos de áudio em texto. A princípio, mais de dois milhões de usuários de todo o país já utilizaram a nova assistente virtual e seus recursos, da plataforma de mensagens da Meta.

Todavia, o Whatsapp espera que a LuzIA se torne rapidamente, a principal ferramenta para usuários que desejam buscar informações na internet. A Inteligência Artificial pode auxiliar as pessoas em diversas situações, como por exemplo, apresentar algumas dicas sobre filmes e séries, além de escrever textos.

A LuzIA pode ser utilizada gratuitamente e não exibe anúncios em seu display. No entanto, é conveniente observar que neste caso, a ferramenta apresenta algumas limitações. Analogamente, quem desejar utilizar a assistente virtual em seu Whatsapp deve enviar uma mensagem para o número de telefone (11) 97255-3036.

No momento em que o usuário realizar a sua primeira interação com a ferramenta de Inteligência Artificial, a LuzIA irá explicar todos os detalhes sobre a sua utilização. O robô dirá que é possível fazer inúmeras perguntas, relacionadas aos mais diversos assuntos, tirar dúvidas, revisar, traduzir textos, e muito mais.

Whatsapp e LuzIA

Desse modo, é importante frisar que a LuzIA possui em seu sistema, três tipos diferentes de Tecnologia Artificial. O robô do Whatsapp consegue interagir de maneira ilimitada através de mensagens de texto com seus usuários. Ela ainda pode transformar arquivos de áudio de até dez minutos em texto.

Uma outra funcionalidade importante da ferramenta de Inteligência Artificial do ChatGPT possibilita a criação de até cinco imagens por dia utilizando descrições em forma de texto. A assistente virtual atualmente está presente em mais de 40 países, incluindo o Brasil. Aliás, ela teve seu lançamento no país no mês de julho deste ano.

A empresa responsável pelo desenvolvimento da LuzIA busca o desenvolvimento de um aplicativo próprio, mostrando que pode ser uma ferramenta bastante útil para o dia a dia das pessoas. Dessa maneira, vale observar que a assistente virtual está disponível não apenas para o Whatsapp, mas também para o Telegram.

De acordo com o cofundador e diretor de marketing da LuzIA, fazer uma pergunta à assistente virtual é mais rápido do que perguntar ao Google. Ele diz que, “para manter os usuários, só há um caminho: ser útil para eles. Queremos educar nossos usuários a compreender onde está o potencial e como podemos ajudá-los”.



Você também pode gostar:

Converter áudio em texto

A LuzIA junto ao Whatsapp tem sido amplamente utilizada em todo o mundo, em diversas situações. A funcionalidade que permite a conversão de arquivos de áudio em texto é uma das mais empregadas. Apenas no Brasil, a ferramenta de Inteligência Artificial já transcreveu mais de 205 mil mensagens de voz no app.

Dessa forma, ao somar todas essas transcrições, são mais de 115 mil minutos ou ainda, 80 dias de áudio ininterruptos. Para ativar a assistente virtual, é preciso que o usuário encaminhe sua gravação de áudio recebida de outras pessoas. A LuzIA então fará a transcrição de maneira automática, de forma prática e eficiente.

De acordo com os desenvolvedores da ferramenta, o conteúdo de áudio é protegido, devido ao fato de que ele também é criptografado de ponta a ponta no Whatsapp. É um recurso interessante, principalmente para quem não gosta ou não pode no momento, ouvir um arquivo de áudio, como em uma reunião no trabalho.

Durante estes momentos, os usuários do Whatsapp poderão enviar para LuzIA, a mensagem de áudio, para ela transcrevê-la. E não para por aí. Em síntese, a ferramenta de Inteligência Artificial também consegue criar imagens através de instruções definidas por seus usuários. Esse recurso já foi utilizado 700 mil vezes no Brasil.

Inteligência artificial

Essa funcionalidade da assistente virtual que permite aos usuários do Whatsapp criarem imagens de acordo com instruções, se baseia no Kandinsky. Com ela, é possível fazer desenhos novos ou criar releituras de imagens já existentes. Neste caso, a pessoa digita por exemplo a palavra “imagine” e a sua descrição.

Em conclusão, os desenvolvedores da robô LuzIA dizem que já houve uma nova atualização desse recurso da assistente virtual. Neste momento, os usuários já conseguem criar imagens com uma resolução mais alta, além de que a ferramenta recebe instruções a partir de comandos de áudio para criar suas imagens.