Fiador de contrato poderá amortizar dívida e acessar extrato; entenda proposta

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um programa do governo federal brasileiro que tem como objetivo auxiliar estudantes de baixa renda a ingressarem no ensino superior. O FIES oferece financiamento para cobrir os custos das mensalidades em instituições de ensino privadas, permitindo que milhares de jovens tenham acesso à educação de qualidade.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes as recentes propostas de lei relacionadas ao FIES, que visam tornar a operação do programa mais transparente e acessível para estudantes e fiadores. Vamos analisar as principais mudanças propostas e entender como elas podem beneficiar os participantes do programa.

Proposta de lei para amortizações extraordinárias e quitação do saldo devedor do FIES

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou recentemente o Projeto de Lei 1194/23, proposto pela deputada Dayany Bittencourt, que traz importantes alterações para o FIES. Uma das principais mudanças propostas é a possibilidade de o fiador de um empréstimo do FIES realizar amortizações extraordinárias ou até mesmo quitar o saldo devedor.

Essa medida visa oferecer mais flexibilidade para os fiadores, permitindo que eles reduzam o valor total da dívida ou a quitem antecipadamente. Isso pode trazer diversos benefícios, tanto para os estudantes financiados quanto para os fiadores, tornando a operação do FIES mais transparente e viável para todos os envolvidos.

Acesso ao extrato financeiro do contrato do FIES

Além disso, o Projeto de Lei 1194/23 também prevê que o estudante financiado ou seu representante legal possa autorizar o acesso ao extrato financeiro do contrato ao fiador que desejar amortizar o saldo devedor. Essa medida busca fornecer mais informações aos fiadores, permitindo que eles tenham acesso aos detalhes financeiros do contrato e tomem decisões mais informadas em relação ao pagamento da dívida.

Essa mudança é especialmente importante, pois torna a operação do FIES mais transparente e permite que os fiadores entendam melhor a situação financeira do estudante. Dessa forma, eles poderão tomar decisões mais conscientes em relação à quitação da dívida.

A aprovação do Projeto de Lei 1194/23 traz diversos benefícios para os participantes do FIES. Vejamos alguns dos principais:

Maior transparência: Com acesso ao extrato financeiro do contrato, o fiador terá uma visão mais clara da situação financeira do estudante e poderá entender melhor os detalhes da dívida. Flexibilidade de pagamento: A possibilidade de realizar amortizações extraordinárias ou quitar o saldo devedor dá mais opções aos fiadores, permitindo que eles reduzam o valor total da dívida ou a quitem antecipadamente. Menores encargos financeiros: Com a possibilidade de antecipar o pagamento da dívida, os fiadores podem evitar a incidência de juros e outros encargos financeiros, economizando dinheiro a longo prazo. Estímulo à participação de fiadores: Ao oferecer mais transparência e flexibilidade para os fiadores, o FIES pode atrair mais pessoas dispostas a serem fiadoras, ampliando o acesso ao programa e beneficiando um maior número de estudantes.

Tramitação do Projeto de Lei 1194/23

O Projeto de Lei 1194/23 tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados e será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação, bem como de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Após essa análise, o projeto poderá ser encaminhado para votação em plenário, onde será decidido se será aprovado e se tornará uma lei.

Fique atento ao andamento do Projeto

As propostas de lei relacionadas ao FIES trazem mudanças significativas para o programa, visando tornar a operação mais transparente e acessível para estudantes e fiadores. A possibilidade de realizar amortizações extraordinárias e quitar o saldo devedor, juntamente com o acesso ao extrato financeiro do contrato, são medidas que trazem benefícios tanto para os estudantes quanto para os fiadores.

É importante acompanhar de perto o andamento do Projeto de Lei 1194/23 e as discussões nas comissões da Câmara dos Deputados, pois essas mudanças podem ter um impacto significativo na forma como o FIES funciona e beneficia os participantes do programa.