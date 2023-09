FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES! 4 dicas para melhorar o relacionamento com seu público

A fidelização de clientes é uma das estratégias indispensáveis para todos os negócios. Afinal, é muito mais barato fidelizar seu público do que conquistar novos clientes. Mas, para isso é preciso usar as técnicas certas.

O marketing digital é um grande aliado das empresas que desejam fidelizar seu público. Isso porque, utiliza das avaliações, fotos e outras mídias feitas pelos próprios clientes para divulgar uma marca ou produto.

Engajar o público é mais fácil quando se usa as estratégias certas. Afinal, divulgam seu conteúdo não com propagandas, mas com avaliações e comentários de outros clientes, o que aumenta a confiança em sua empresa.

Neste artigo, conheça quatro dicas que vão ajudar na fidelização de clientes e fazer com que sua marca ganhe ainda mais destaque no meio digital. Assim, potencialize suas vendas e melhore a relação com os leads.

Conteúdo gerado pelos clientes é valioso

Antes de mais nada, você deve saber o valor de um conteúdo espontâneo criado por seus clientes. Afinal, é ele que mostra que sua entrega tem um valor tão grande que é reconhecido até mesmo por quem consome.

A autenticidade e credibilidade são os pontos que fazem com que esse conteúdo seja tão eficaz no marketing digital. Isso porque, diferente do que é produzido pela empresa, ele é genuíno e imparcial, pois é feito por pessoas reais e que não tem relação com a empresa propriamente dito.

Esse material permite criar uma conexão mais forte entre a marca e os clientes em potencial. Aliás, é bem mais fácil que os novos clientes confiem em indicações e avaliações do que nas mensagens de marketing tradicionais.

Outro fator que a fidelização de clientes impulsiona é o engajamento do público com a marca. Isso porque, ao serem incentivados a compartilhar suas experiências, eles se sentem mais valorizados e entendem que fazem parte do negócio.



O senso de pertencimento torna o público mais leal a sua empresa. Por isso, as chances de realizar novas vendas é maior. Assim, você potencializa os negócios de sua marca.

Todo conteúdo gerado pelos clientes tem um impacto maior no alcance orgânico nas mídias sociais e nas demais plataformas online. Ou seja, você consegue alcançar uma audiência mais ampla e tem uma exposição maior da marca.

Por fim, ainda destaca-se que essa ação traz novas perspectivas sobre a marca. Afinal, quando o cliente conta suas experiências ele enriquece a narrativa e destaca pontos que são importantes para seus clientes, sendo realistas e sinceros. Assim, aumenta a chance de incentivar novas compras.

4 dicas para aumentar a fidelização de clientes

Investir nas ações que geram a fidelização de clientes vai impulsionar seus negócios, em especial, nesse cenário tão competitivo que é gerado pelo marketing digital. Então, veja quatro dicas que vão fazer com que seus resultados sejam efetivos.

1 – As campanhas de hashtags

Em algum momento você já deve ter visto uma campanha de hashtags acontecendo pelas redes sociais. Afinal, é uma estratégia muito popular e que incentiva seu público a criar conteúdos sobre sua marca.

Fazer essas campanhas, com uso de hashtags exclusivas, aumenta a exposição de sua marca e ainda gera um acervo de conteúdos espontâneos e únicos sobre a sua marca.

2 – Depoimentos e feedbacks são indispensáveis na fidelização de clientes

Sem dúvida alguma os depoimentos e feedbacks são essenciais na fidelização de clientes. Isso porque, é esse conteúdo que faz com que os novos clientes tenham mais confiança em suas ofertas.

Aproveite esses materiais para criar conteúdos publicitários e divulgar em seu site e redes sociais. Assim, sempre que um novo cliente tiver dúvida sobre comprar ou não, podem conferir esses depoimentos e tomar a decisão.

3 – Aposte em concursos e desafios

Outra forma de potencializar a fidelização de clientes é por meio de concursos e desafios que envolvem e engajam seu público. Com isso, também ajuda a aumentar a confiança dos novos clientes.

4 – Compartilhe experiências para a fidelização de clientes

Por fim, incentivar que seus clientes compartilhem a experiência com sua marca também criam um vínculo emocional com os novos consumidores. Além disso, desperta o desejo nas novas pessoas, de também vivenciarem esse momento.

Trace uma estratégia para fazer com que a experiência seja marcante e única, para que mais pessoas queiram viver e compartilhar em suas redes sociais.

Use os clientes a favor de sua empresa

Agora que já viu todas as dicas de fidelização de clientes, não deixe de aplicar em seu negócio para potencializar suas vendas e melhorar a relação com seu público.