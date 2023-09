Fiel Turismo OFERECE EMPREGOS em algumas cidades

A Fiel Turismo, empresa que fornece aos clientes soluções logísticas, por meio de profissionais qualificados, com foco no transporte de passageiro, com segurança e excelência, está contratando novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de vagas:

Auxiliar de Serviços Gerais – Macaé – RJ – Limpeza;

Mecânico Automotivo – Macaé – RJ – Mecânica de Automóveis;

Eletricista Automotivo – Macaé – RJ – Manutenção Elétrica;

Auxiliar Administrativo – Macaé – RJ – Administração Geral;

Motorista Escolar – Macaé – RJ – Transporte Escolar;

Auxiliar de Departamento Pessoal – Macaé – RJ – Departamento Pessoal;

Lanterneiro Automotivo – Macaé – RJ – Transporte Escolar;

Motorista Executivo RIO – Rio de Janeiro – RJ – Motorista – Hab D;

Motorista Executivo Macaé (Exclusivo PCD) – Macaé – RJ – Motorista – Hab D;

Eletricista Automotivo – Campos dos Goytacazes – RJ – Eletricista / Manutenção Elétrica.

Mais sobre a Fiel Turismo

Sobre a empresa, podemos frisar que a Fiel teve sua origem no ano 2000, atendendo o mercado de Turismo na cidade de Macaé RJ, um nicho de mercado que necessitava naquela época, de mais opções de empresas com perfil compromissado com a qualidade da entrega dos serviços prestados.

Hoje, a Fiel conta com anos de experiência no mercado onshore e offshore e possuí um modelo de governança corporativa que funciona dando sentido à rotina do negócio, oferecendo mais agilidade e transparência nos processos.

Atendendo à diversos cliente dos setores privados e público, a Fiel vem adquirindo durante todo esse tempo de mercado, experiência necessária para a manutenção do seu elevado nível de atendimento ao cliente.

Além de inúmeros investimentos com a ampliação e renovação da frota, investimento em inovações tecnológicas para a gestão de frota, rastreamento e monitoramento de veículos. Atuando cada vez mais com um portfólio de clientes diversificados, a Fiel também atende as principais empresas da indústria de Óleo e Gás.

Como se inscrever?



Você também pode gostar:

Para se inscrever em uma das vagas da Fiel Turismo, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!