FA IFA informa que entre 1º de junho e 1º de setembro, gastos com transferência atingiu um máximo histórico de US$ 7,36 bilhões, um aumento de 26,8% em relação ao recorde anterior estabelecido em 2019 e um aumento de 47,2% em comparação com o mesmo período de 2022.

“A Premier League da Inglaterra liderou a lista de gastos com transferências (US$ 1,98 bilhão) e o número de contratações feitas (449) e de jogadores transferidos (514). No entanto, a Alemanha registrou o maior valor de receitas de transferências (US$ 1,11 bilhão)”, afirma o relatório.

“Esta é a primeira vez que clubes de uma única federação recebem mais de US$ 1 bilhão durante a janela de transferências do meio do ano”, disse Emily Garcia Pratadiretor da Divisão de Serviços Jurídicos e Conformidade da FIFA.

Futebol árabe, segundo colocado em transferências

Inglaterra superou até mesmo as transferências feitas por times da Arábia Saudita, que ficou em segundo lugar na lista com um investimento total de US$ 875,4 milhões.

Eles são seguidos por França (US$ 859,7 milhões), Alemanha (US$ 762,4 milhões), Itália (US$ 711 milhões) e Espanha (US$ 405,6 milhões).

Dinheiro de Arábia Saudita é uma das principais razões pelas quais os clubes da AFC geraram 14% do mercado total, a primeira vez que uma confederação não pertencente à UEFA excedeu 10%.

Ligas de futebol feminino ganhando terreno

Houve também um aumento sem precedentes nos gastos com transferências no futebol feminino, mais do que duplicando em comparação com a janela de transferências de meados do ano de 2022 e atingindo o valor histórico de 3 milhões de dólares.

A Europa voltou a liderar, com 634 contratações e 565 transferências de jogadores. A Alemanha lidera a lista em número de transferências realizadas (55), enquanto a França lidera em número de jogadores transferidos (53).

“O número total de transferências durante o período de registo semestral também aumentou pelo sexto ano consecutivo. Foram registadas um total de 829 transferências, das quais 66 geraram taxas de transferência. e 83,3%, respectivamente”, explicou Garça Silvero.

Além disso, foram pagos US$ 696,6 milhões em taxas de agente durante esse período de transferência, outro valor recorde.

Até à data, o total registado para 2023 é de 853 milhões de dólares, 36,9% mais do que em 2022 e mais do que em qualquer outro ano.