Filme da turnê ‘Eras’ de Taylor Swift será lançado mundialmente

A cantora fez um grande anúncio na terça-feira sobre seu próximo documentário da turnê ‘Eras’ – que já seria lançado na América do Norte em algumas semanas. Agora, ela está dizendo que será inaugurado globalmente exatamente no mesmo dia… em MUITOS países.

TayTay escreve: “A turnê não é a única coisa que estamos fazendo em todo o mundo…… .. 🌎 Estou muito animado para contar a vocês tudo que o filme-concerto da The Eras Tour está chegando oficialmente aos cinemas NO MUNDO INTEIRO em 13 de outubro!”

Um mês atrás – quando Taylor disse pela primeira vez que o documentário ‘Era’s seria lançado na América do Norte – seus fãs apareceram para comprar ingressos… e venderam um valor recorde em apenas um dia, no valor de cerca de US$ 26 milhões. As estimativas também apontavam para ‘Eras’ arrecadando mais de US $ 100 milhões em seu fim de semana de estreia.