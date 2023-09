O WhatsApp, um dos aplicativos mais queridos do Brasil, está prestes a passar por grandes mudanças. As operadoras de internet, que até então ofereciam acesso gratuito ao mensageiro, estão reavaliando essa política. Saiba o que está acontecendo e como isso afetará os brasileiros que usam dados móveis para se comunicar.

Fim da gratuidade do WhatsApp para usuários de dados móveis? Entenda a nova abordagem das operadoras

Não é novidade para ninguém que os brasileiros têm uma paixão especial pelo WhatsApp. Visto que este aplicativo de mensagens instantâneas conquistou o coração de milhões de brasileiros e é amplamente utilizado em todo o país.

Não apenas isso, mas também é uma plataforma global com mais de um bilhão de usuários ativos, oferecendo uma maneira rápida e eficaz de se comunicar. Além disso, o WhatsApp disponibiliza uma série de recursos, incluindo chamadas de vídeo e áudio. No entanto, o reinado da gratuidade do aplicativo parece estar chegando ao fim no Brasil.

Fim da gratuidade do WhatsApp?

O que está causando essa mudança abrupta? Bem, parece que as operadoras de internet estão considerando encerrar a gratuidade do WhatsApp, afetando todos os brasileiros que utilizam dados móveis.

Em suma, esta decisão parece ser unânime entre as principais operadoras, que estão planejando anunciar essa medida em breve, como uma forma de impulsionar seus lucros.

WhatsApp: um dos apps mais utilizados no país

Assim como qualquer outra rede social, os usuários precisam de acesso à internet para usá-lo, seja por meio de Wi-Fi ou dados móveis. Para aqueles que utilizam Wi-Fi, não há motivo para preocupação, pois essas mudanças não os afetarão.



No entanto, para aqueles que dependem de dados móveis, devem ficar atentos às novas regras. Contudo, até agora, as principais operadoras do país oferecem o uso ilimitado do WhatsApp, mesmo quando o usuário atinge o limite de dados.

Em suma, isso é possível graças aos chamados planos “zero rating”. No entanto, as operadoras alegam que essa política não cobre os custos operacionais e, portanto, estão estudando novas abordagens para seus planos.

É o fim do “zero rating”?

Em suma, os planos de celular que não contabilizam o uso do WhatsApp são conhecidos como planos “zero rating”. Dessa forma, essa oferta também se estende a outros aplicativos populares, como Instagram, Twitter, TikTok e outros.

No entanto, os planos que envolvem o WhatsApp são os mais comuns no Brasil. Surpreendentemente, as três principais operadoras do país, Vivo, Claro e Tim, já anunciaram que estão encerrando esses planos “zero rating”.

Claro, Vivo e Tim

O presidente da Claro Brasil, em uma declaração recente, admitiu que esse tipo de serviço foi um erro das operadoras. Enquanto isso, a Tim também se pronunciou sobre o assunto, afirmando que os planos com “zero rating” serão reduzidos nos próximos anos. Por fim, a Vivo está considerando fazer alterações em suas políticas em relação a essa prática.

Certamente, o WhatsApp, que até agora era uma ferramenta de comunicação gratuita e ilimitada para muitos brasileiros, está prestes a passar por mudanças significativas. Isso porque as operadoras de internet estão planejando encerrar a gratuidade do aplicativo, afetando aqueles que usam dados móveis para se conectar.

No entanto, embora as operadoras justifiquem essa decisão como uma necessidade de cobrir custos operacionais, isso certamente terá um impacto nas vidas dos brasileiros que dependem do WhatsApp para se comunicar.

Portanto, é essencial ficar atento às atualizações e mudanças nas políticas das operadoras para entender como isso afetará sua experiência com o aplicativo de mensagens mais popular do país. De forma geral, cabe ao consumidor analisar as opções de cada operadora para verificar qual pode ser mais vantajosa, considerando que atualmente a portabilidade do seu número facilita essa mudança.