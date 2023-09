Fim dos CUPONS NACIONAIS? “estão brincando com o consumidor”

Quem está tentando comprar itens na Shein nos últimos dias, pode estar enfrentando algumas dificuldades. De acordo com relatos de consumidores da varejista chinesa, uma série de cupons estariam perdendo a validade, mesmo antes da data final estipulada, o que pode causar frustrações em algumas pessoas.

Os cupons nacionais são bilhetes que podem ser inseridos na hora da compra e que permitem que o consumidor tenha algum patamar de desconto no carrinho. Para que o código funcione, é necessário que o indivíduo realize a compra dentro do prazo que é estipulado para aquele código, e é esta a razão de toda a discussão.

O que dizem os consumidores sobre os cupons

Por meio de suas redes sociais, vários consumidores que costumam fazer compras na Shein reclamaram da situação. “Cadê o Cupom Nacional? Mais uma vez removem antes do prazo de validade. Palhaçada com o consumidor”, disse uma internauta no Instagram.

Alguns consumidores disseram que a frustração ocorre justamente no momento da compra. “O carrinho está pronto, aí vai finalizar: tiraram o cupom de desconto. Tá de brincadeira, Shein?”, questionou uma segunda internauta no perfil oficial da empresa.

Outro consumidor usou as suas redes para sinalizar que esta não teria sido a primeira vez que o cupom nacional teria saído do ar antes do prazo estabelecido. “Shein, cadê o cupom nacional? É a segunda vez que desabilitam antes do prazo. Que palhaçada é essa? Estão brincando com o consumidor”, disse ele.

Atrasos

Nas mesmas postagens, usuários também aproveitaram para criticar os supostos atrasos das mercadorias que estão sendo compradas na Shein. Parte dos consumidores afirma que estão esperando pela entrega há várias semanas.

“As encomendas não estão chegando mesmo pagando taxa. Tenho duas encomendas paradas lá em Curitiba, uma delas há mais de 15 dias. Ninguém resolve, nem a Shein e nem os Correios”, frisou uma internauta.



“Mais alguém está com atraso em todas as compras da SHEIN? Tenho alguns pacotes que já chegaram aqui em fortaleza (centro de distribuição) no meio de agosto e até agora nada de sair pra entrega. Outro pacote tem 15 dias úteis que aparece (objeto postado) mas nem na alfândega chegou ainda. E nunca mais teve atualização de nenhum pacote. Como se todos estivesse empacados”, disse uma consumidora.

Os consumidores também criticaram as altas taxações do ICMS e do imposto de importação que foram implementados pelo governo federal através do sistema de Remessa Conforme.

“Gente esse imposto abusivo é roubo. Vamos fazer pressão no causador disso tudo, Fernando Haddad (Ministro da Fazenda). Não podemos ficar calados assim não, nenhum país do mundo tem esses impostos de importação tão altos”, seguiu um internauta.

O que diz a Shein

Nossa equipe tentou entrar em contato com a Shein para entender o que estava ocorrendo com os prazos de validade dos cupons, com os prazos de entrega dos produtos, e com a alta taxação dos itens. Contudo, ao menos até a publicação deste artigo, nada foi explicado.

Pelas redes sociais, a empresa respondeu a alguns seguidores com frases programadas por robôs. Em todas elas, a varejista pede para que o consumidor que está se sentindo lesado entre em contato com a empresa através de contatos oficiais.

O Ministério da Fazenda, que está gerindo o Remessa Conforme, disse que zerou os impostos de importação sobre produtos que custam menos de US$ 50, e que os consumidores estão pagando apenas a taxação do ICMS estadual.

“Independentemente do valor ou da participação no Programa, há a incidência de ICMS. O ICMS é arrecadado pelos estados, tem alíquota de 17% e incide sobre o valor total da compra”, disse a Secretaria de Comunicação do governo federal por meio de nota.