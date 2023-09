FIQUE ATENTO! Veja a atualização dessa Lei de Trânsito antes de viajar e evite multas

Com um feriado prolongado chegando, muitos brasileiros estão se preparando para pegar a estrada e viajar para cidades próximas em busca de descanso. No entanto, antes de tirar o carro da garagem, é importante conferir alguns detalhes no veículo para evitar dores de cabeça futuras, como multas por desrespeito à lei de trânsito.

A nova regulamentação para películas nos vidros

Recentemente, uma nova regulamentação entrou em vigor em todo o Brasil, afetando um dos itens mais comuns nos carros: as películas nos vidros. A Resolução 960/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que está em vigor desde junho do ano passado, alterou o nível de transparência permitido para as películas nos vidros do para-brisa e dos vidros laterais dianteiros.

Quais foram as mudanças na lei?

Antes da nova legislação, a transmitância luminosa das películas do para-brisa e dos vidros laterais dianteiros era de 75%. Com as alterações, o nível passou a ser de 70%, tornando as regras mais brandas em relação ao limite anterior. Já para os vidros que não interferem na visibilidade do motorista, como os vidros laterais traseiros, o percentual de 28% permaneceu o mesmo.

A regulamentação também estabeleceu que o vidro de segurança traseiro deve atender a um percentual mínimo de 70%, caso o veículo não possua espelho retrovisor externo direito. Além disso, a resolução proíbe a circulação de veículos com películas que apresentem bolhas nos vidros laterais dianteiros e no para-brisa.

Outra mudança é a proibição do uso das películas reflexivas, conhecidas no mercado como “insulfilm espelhado”. Além disso, as películas que não possuem a chancela do instalador ou que não são legíveis também estão proibidas. No entanto, é importante ressaltar que os vidros de teto e de veículos blindados são exceções às mudanças das novas regras.

Multas e pontos na CNH

É fundamental que os motoristas estejam cientes das novas regras e se adequem a elas, pois o descumprimento pode acarretar em multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Dirigir um veículo que não esteja de acordo com as novas exigências é considerado uma infração grave, de acordo com o Contran.



A multa para essa infração é de R$ 195,23 e o condutor também receberá cinco pontos na CNH. Além disso, o veículo pode ser retido pelos agentes de trânsito caso o condutor não consiga realizar a retirada da película no local da fiscalização.

Como evitar problemas com a nova legislação de trânsito?

Para evitar problemas com as novas regras de películas nos vidros, é importante que os motoristas verifiquem se seus veículos estão em conformidade. Caso contrário, é necessário providenciar a remoção ou substituição das películas para evitar multas e transtornos.

Uma dica importante é consultar um profissional especializado em instalação de películas automotivas, que poderá indicar as opções permitidas pela legislação e realizar a aplicação correta. Além disso, é essencial estar atento às especificações técnicas exigidas pela resolução do Contran.

A nova legislação de trânsito relacionada às películas nos vidros é uma medida que visa garantir a segurança e a visibilidade dos motoristas. É importante que todos os condutores estejam atualizados sobre as mudanças e se adequem a elas para evitar problemas com multas e pontos na CNH.

Antes de pegar a estrada, verifique se seu veículo está em conformidade com as novas regras. Em caso de dúvidas, consulte um profissional especializado para garantir que as películas instaladas estejam de acordo com a legislação. Assim, você poderá aproveitar sua viagem com tranquilidade e sem preocupações com multas e penalidades.

Lembre-se sempre: o respeito às leis de trânsito é fundamental para garantir a segurança de todos os usuários das vias. Dirija com responsabilidade e esteja sempre atento às mudanças na legislação. Boa viagem e dirija com segurança!