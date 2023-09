FIQUE LIGADO! Conheça quais são as modalidades do Sisu 2024

Conhecer as modalidades do Sisu 2024 é indispensável para quem quer participar da seleção neste ano. Afinal, serão mais de 200 mil vagas em cursos de ensino superior distribuídas em todo o país.

O Sisu, Sistema de Seleção Unificada, é um dos principais programas do governo e garante o acesso à educação superior para milhares de jovens todos os anos. Mas, há um público ideal para a atividade, como entenderá no artigo.

Saiba o que é o Sisu

Antes de conhecer as modalidades do Sisu 2024, você deve saber do que se trata. Então, a sigla é de Sistema de Seleção Unificada, um sistema eletrônico gerido pelo MEC, o Ministério da Educação.

Por meio do Sisu, as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para participantes do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Assim, as faculdades oferecem uma quantidade de vagas e elas são selecionadas por curso e modalidade, na ordem de classificação.

As modalidades do Sisu 2024

Há diversas categorias que dividem as vagas disponibilizadas pelas instituições de ensino. Portanto, elas variam de acordo com o combinado entre o MEC e a universidade. Mas, deve ser uma das indicadas abaixo:

A0 – que é a modalidade de ampla concorrência;

L1 – os candidatos que possuem renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham feito o ensino médio apenas em escola pública;

L2 – é uma das modalidades do Sisu 2024 e é destinada aos candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas e que possuem renda familiar per capita bruta igual ou menor que 1,5 salário mínimo. Além disso, deve ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública;

L5 – alunos que, independente da renda, cursaram o ensino médio apenas em escolas públicas;

L6 – são os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e que tenham cursado o ensino médio apenas em escolas públicas, independente de qual seja a renda familiar;

L10 – são as vagas destinadas para os candidatos com deficiência e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Além disso, devem ter uma renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham feito todo o ensino médio em escola pública;

L14 – é mais uma das modalidades do Sisu 2024 e é destinada aos candidatos com deficiência e que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Bem como, fizeram todo o ensino médio em escola pública, independente da renda familiar;

V7884: são os candidatos de comunidades remanescentes de quilombos ou das comunidades identitárias tradicionais;

V7885: são as vagas para os indígenas aldeados;

V7886: são os candidatos transexuais, travestis e/ou transgêneros;

V7887: são as vagas destinadas para os candidatos de origem cigana;

Por fim, tem o V7888: que são os candidatos em situação de privação de liberdade.

Vale destacar que os candidatos devem estar muito atentos às modalidades do Sisu 2024. Isso porque, ao se candidatar a uma vaga, ele deve cumprir todos os requisitos da mesma. Caso contrário, não conseguirá usufruir do benefício da matrícula gratuita.



É importante antes de se candidatar ver quais são as modalidades disponíveis pela instituição de ensino e quais você se encaixa. Assim, pode tentar aquela que possui uma concorrência menor.

Datas do Sisu 2024

Além das modalidades do Sisu 2024 vale também verificar quais são as datas previstas para o programa. Então, no primeiro semestre são:

15 a 23 de fevereiro – Período das inscrições;

27 de fevereiro – Resultado da chamada regular;

27 de fevereiro a 08 de março – Período de registro de interesse em participar da lista de espera;

01 a 07 de março – Período de matrículas da chamada regular;

A partir de 12 de março acontece a convocação dos selecionados da lista de espera pelas instituições de ensino superior.

Já no segundo semestre, a expectativa é que o calendário siga as seguintes datas:

25 a 28 de junho – Período de inscrições;

04 de julho – Resultado das chamadas regulares;

04 a 16 de julho – Candidatos devem registrar o interesse em participar da lista de espera;

11 a 17 de julho acontece as matrículas da chamada regular;

Por fim, a partir de 23 de julho acontece a convocação dos selecionados da lista de espera pelas instituições de ensino.

Vale destacar que esse ainda não é o calendário oficial, mas uma prévia. Portanto, se for participar não deixe de sempre conferir as novidades sobre o Sisu 2024.