Fisiculturista Neil Currey morto aos 34 anos, competiu em 2022 Mr. Olímpia

Neil Currey um fisiculturista que competiu em uma das competições de fitness mais prestigiadas do mundo, morreu aos 34 anos.

“Notícia absolutamente chocante e comovente – que meu ex-atleta [Neil Currey] morreu hoje 😔 Minha última/melhor lembrança dele foi esse rosto sorridente depois que ele venceu o New York Pro e realizou seu sonho de se classificar para o Mr. Olympia”, ex-técnico de Currey, Milo Sarcev anunciado nas redes sociais.

Currey nasceu e foi criado no Reino Unido e sempre teve interesse por fitness. Ele começou a competir em 2017. Em 2019, fez sua estreia na IFBB na competição Classic Physique, de acordo com Geração Ferro onde terminou em 7º.

Ao longo dos anos, Currey competiu contra alguns dos homens mais aptos do mundo, em todo o mundo… em todos os lugares, do Kuwait a Porto Rico e Nova York.

Falando em Big Apple, Neil terminou em primeiro lugar no New York Pro em 2022, e carimbou sua passagem para o prestigiado Mr. Competição olímpica.

No final do ano, Neil caminhou no Mr. Palco Olympia (onde nomes como Arnold Schwarzenegger, Jay Cutler e Ronnie Coleman já dominaram) e realizou o sonho de sua vida!