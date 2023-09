Fitas perdidas de gravação dos Beatles em leilão, com expectativa de arrecadar US$ 500 mil

O item mais caro é uma coleção de gravações inéditas do icônico grupo, incluindo ensaios da banda em John Lennon Casa de Kenwood e até trechos de álbuns inéditos, abaixo estão 6 fitas. Espera-se que tudo arrecade algo entre US$ 300.000 e US$ 500.000.

As fitas lendárias foram obtidas por um colecionador de recordações chamado Fil de Charlotte, e ele nos conta que recebeu as gravações há 5 anos de um homem na Índia, que diz que as obteve primeiro de Derek Taylor … o ex-assessor de imprensa do grupo, muitas vezes apelidado de “Quinto Beatle”.