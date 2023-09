Flash ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A Flash, empresa de tecnologia que já nasceu revolucionando o mercado de benefícios corporativos no Brasil, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de cargos abertos abaixo:

Analista de Onboarding – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Pré-Vendas (BDR JR) – Outbound – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo (a) de Contas Jr/Pleno – Inside Sales – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo (a) Farmer Jr/Pl – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo (a) Key Account – Enterprise – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Supervisor (a) de Treinamento e Qualidade – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Flash

Falando mais sobre a Flash, é interessante ressaltar que, em poucos anos de atuação, voa alto e desenvolve soluções que livram o RH da burocracia e ajudam a construir o futuro do trabalho com mais liberdade. Conheça as três unidades de negócio:

Flash Benefícios: Uma solução para o RH gerenciar todos os benefícios com total respaldo jurídico, enquanto oferece a melhor experiência de uso para o colaborador. São mais de nove benefícios corporativos em um só aplicativo, além do cartão com bandeira MasterCard, aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos.

Flash Expense: produto digital completo para controle de gastos, desde a plataforma e app para gestão de despesas até o cartão corporativo.

Flash People: Em uma única plataforma, o RH realiza processos de admissão online, treinamentos, desenvolvimento, performance, engajamento dos colaboradores, organograma, gestão eletrônica de documentos e People analytics.

O que fazer para se candidatar?



Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura acontece de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, local, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

