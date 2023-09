Florida Clasico: Miami sem Messi trabalha para empatar com Orlando City

EUum encontro tenso no coração do MLS, Inter Miami mostraram sua resiliência ao lutar pelo empate em 1 a 1, conquistado com dificuldade, contra Cidade de Orlando no domingo. Mesmo na ausência de seus principais jogadores Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba, o time exibiu espírito de luta, mantendo seus sonhos de playoff piscando enquanto estava a cinco pontos da última vaga nos playoffs, faltando apenas cinco jogos para o final da temporada regular.

Tata Martino optou por descansar suas estrelas

As apostas eram altas e a tensão visível à medida que Geraldo Martino, O técnico do Miami tomou a decisão calculada de descansar alguns de seus principais jogadores. Com o iminente Final da Copa do Aberto dos EUA e uma oportunidade de garantir seu segundo troféu no Messi era, os riscos eram meticulosamente medidos. Chegaram talentos locais Noah Allen e David Ruizrefletindo uma formação que lembra o tempo anterior Messichegada, um momento em que Miami estava na posição mais baixa do Conferência Leste.

Cidade de Orlando, sentado confortavelmente em segundo lugar e já com uma vaga nos playoffs, mostrou sua intenção desde o início. Duncan McGuire foi uma ameaça constante, encontrando espaços e testando a retaguarda de Miami. Em um caso um chute na hora certa de McGuire trouxe uma boa defesa do goleiro do Miami Drake Callender. Miami, porém, teve seus momentos com o atacante Leonardo Campana chegando perto de cabeça, apenas para ser negado pelo ágil goleiro do Orlando, Pedro Gallese.

David Ruiz abre o placar do Inter Miami contra o Orlando CityVOLTADO PARA

O impasse foi desfeito aos 52 minutos com um momento de brilhantismo. Campanafundamental no ataque, fez uma bola decisiva para José Martinez. O chute foi inicialmente bloqueado, mas David Ruiz estava disponível para bater a bola perdida, colocando os torcedores do Miami de pé. A alegria, porém, durou pouco. Cidade de Orlando, inabaláveis ​​na busca pelo empate, encontraram sua recompensa. Um passe desviado caiu aos pés do homem à espreita McGuireque desta vez não se enganou, acertando um tiro Chamadoras pernas aos 66 minutos.

McGuire empata o jogo do Orlando contra o Inter MiamiVOLTADO PARA

A fase final da partida viu um time de Miami visivelmente cansado, agarrando-se, lutando contra o cansaço e a pressão enquanto lutava por um ponto valioso. O sorteio pinta uma imagem convincente de Miamia jornada que temos pela frente. Com o Copa Aberta dos EUA final contra Dínamo de Houston no horizonte e um confronto crucial com rivais diretos nos playoffs Cidade de Nova York FC semana que vem, MiamiA coragem do time será testada e seu espírito examinado, enquanto eles disputam uma cobiçada posição nos playoffs em uma temporada marcada por desafios e triunfos. Assista a todos os jogos de Messi e Inter Miami em sua busca pelos playoffs com o MLS Season Pass.