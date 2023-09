Florida Gators WR Ricky Pearsall Jr. faz capturas com uma mão melhor do que OBJ

Jacarés da Flórida receptor amplo Ricky Pearsall Jr.. fez uma recepção incrível com uma mão no meio do primeiro quarto da vitória em casa por 22 a 7 sobre o Charlotte 49ers que lembrou os fãs de Odell Beckham Jr..

Pearsall, 22, recebeu o quarterback Graham Mertz. O WR nem sequer vacilou quando três defensores se aproximaram dele num piscar de olhos, segurando a bola para uma nova série de descidas.

Michael B Jordan recria de forma impressionante a famosa captura de Odell Beckham Jr

Essa recepção permitiu que Pearsall terminasse a disputa com 104 jardas de recepção, o recorde do jogo, em apenas seis recepções, mas não marcou um TD.

Mertz, de 22 anos, arremessou para 259 jardas e um touchdown em 20 de 23 passes completos, incluindo o wild catch.

Odell Beckham Jr.

Beckham, 30 anos, é sempre mencionado quando um jogador faz uma recepção incrível com uma mão, já que esta não foi exceção.

“A captura” que OBJ fez foi uma perda para o Dallas Cowboys quando ele jogou pelo Gigantes de Nova York em 2014.

Pittsburgh Steelers receptor amplo George Pickens recentemente fez uma recepção semelhante durante Quinta à noite futebol contra o Cleveland Browns.