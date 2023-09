FMJ encerra inscrições para o Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) encerra na segunda-feira, dia 18 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024. Desse modo, os candidatos poderão se inscrever até as 23h59 de amanhã (horário oficial de Brasília).

De acordo com o edital, a FMJ está ofertando 120 vagas para o ingresso de novos alunos no curso de Medicina (período integral), no 1º semestre letivo de 2024. O curso é ofertado de forma presencial e tem duração mínima de 12 semestres.

Poderão concorrer às vagas ofertadas pela FMJ os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que concluirão essa etapa da educação formal ainda neste ano. Confira a seguir como se inscrever no Vestibular de Medicina 2024 e como será o processo de seleção dos candidatos.

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

A FMJ está recebendo as inscrições para o processo seletivo exclusivamente de forma virtual, através da Fundação Vunesp, banca escolhida para organizar o Vestibular de Medicina 2024.

Portanto, os interessados devem acessar o site da Vunesp, fazer login e preencher o formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, é importante preencher todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados.

Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). De acordo com o cronograma, o prazo para o pagamento é 19 de setembro.



Vestibular de Medicina 2024: Provas

Para fins de classificação dos candidatos, a FMJ aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio por meio da Fundação Vunesp.

A aplicação das provas acontecerá em apenas uma etapa, no dia 15 de outubro de 2023, um domingo. Os candidatos responderão as provas em dois turnos, no período das 9h às 13h e das 15h às 18h (horário de Brasília).

Os locais de prova serão exclusivamente em Jundiaí (SP). Os candidatos poderão consultar o ensalamento no link “Locais de prova”, disponível na Área do Candidato, a partir do dia 6 de outubro.

Composição das provas

Ainda de acordo com o o edital, a Vunesp aplicará duas provas, sendo uma discursiva e outra objetiva, com a seguinte composição:

Prova I : 20 (vinte) questões discursivas abrangendo conteúdos de Química e Biologia e uma proposta de redação em Língua Portuguesa ;

: 20 (vinte) questões discursivas abrangendo conteúdos de Química e Biologia e uma proposta de ; Prova II: 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física.

Serão 10 questões sobre cada uma das disciplinas mencionadas acima. A Prova I aplicada no turno da manhã, com início às 9h e duração de 4 horas, enquanto a Prova II acontecerá no período da tarde, com início às 15h e duração máxima de 3 horas.

No dia da aplicação do exame, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência munidos de documento oficial de identificação com foto. Além disso, os estudantes devem levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

Estão sendo ofertadas 120 (cento e vinte) vagas para ingresso no curso de bacharelado em Medicina. Os aprovados ingressarão no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado do Vestibular de Medicina 2024, com a lista da 1ª chamada, está prevista para o dia 21 de novembro. A divulgação acontecerá no campus da FMJ e também no site da Vunesp.

Matrículas

Os convocados em 1ª chamada deverão se matricular nos dias 8 e 9 de janeiro de 2024, com a entrega da documentação solicitada para o registro acadêmico. Entre a documentação, a FMJ exige a apresentação do RG e CPF do candidato e do certificado de conclusão do Ensino Médio.

A FMJ prevê uma 2ª chamada para o dia 10 de janeiro, com recebimento de matrículas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024.

Para mais informações, acesse o edital na íntegra.

