Foi um ratinho? iPhone 14 Plus é ROUBADO de loja após cabo “roído”

Uma mulher cometeu um roubo na China, em Fuzhou, província de Fujian. Ela danificou o cabo de segurança que mantinha um iPhone 14 Plus preso no balcão de uma loja. Isso aconteceu no começo do mês passado, com a captura da criminosa se dando por meio da tecnologia de reconhecimento facial. Ela foi filmada e as autoridades não tiveram dificuldades em descobrir quem era.

As câmeras de vigilância registraram a entrada da mulher na loja e sua abordagem ao dispositivo da Apple. Ao tentar retirar o cabo que prendia o iPhone 14 Plus ao balcão de exposição, ela não obteve êxito. Diante disso, tomou a decisão de danificar o cabo até que ele se rompesse.

Como a mulher roubou o iPhone 14 Plus do balcão de uma loja?

De maneira discreta, a mulher conseguiu colocar o smartphone em sua bolsa e sair do estabelecimento. Os funcionários perceberam que o alarme soou, mas logo o desativaram, acreditando se tratar de um acionamento acidental.

A descoberta do furto só aconteceu quando um dos funcionários notou o desaparecimento do celular e o cabo de segurança danificado. A polícia foi acionada e, graças ao uso da tecnologia de reconhecimento facial, conseguiu identificar a mulher, localizá-la e efetuar sua prisão.

Durante o interrogatório, a corajosa mulher alegou que havia perdido seu próprio celular recentemente. Ela inicialmente havia ido à loja com a intenção de adquirir um novo dispositivo, mas desistiu devido ao alto preço, o que a levou a cometer o crime.

Roubo de celular com caixa de papel na cabeça

Um incidente curioso ocorreu na cidade de Miami Gardens, Flórida, nos Estados Unidos. Um determinado homem tentou roubar iPhones usando uma caixa de papelão como disfarce para não ser identificado durante o crime.

Embora pareça algo digno de comédia, a situação é totalmente verídica; o dito “seria trágico se não fosse cômico”. O roubo aconteceu em uma loja de reparos de celulares chamada Irepair Tech, que felizmente possuía câmeras de segurança que registraram todo o acontecimento.



Conforme as imagens descobertas pelo sistema de vigilância que o local tinha, o ladrão, apelidado de “cabeça de papelão”, quebrou o vidro que protegia os iPhones. Então, diante disso, começou a colocá-los em uma bolsa.

No entanto, em um momento de descuido, ele levantou a caixa de papelão que cobria seu rosto, revelando sua identidade. Certamente, isso não fazia parte de seu plano supostamente infalível, demonstrando que o disfarce não foi tão eficaz quanto ele esperava.

Esse episódio inusitado resultou na prisão do ladrão posteriormente. Isso tudo evidenciou que, mesmo com disfarces inusitados, a tecnologia de vigilância e as câmeras de segurança podem desempenhar um papel crucial na resolução de crimes.

Criminoso está preso

Após analisar as imagens das câmeras de segurança, Jeremias Berganza, proprietário da loja Irepair Tech, decidiu iniciar sua própria investigação para identificar o criminoso. Ele começou fazendo perguntas a pessoas nas proximidades. Então, surpreendentemente, descobriu que o ladrão estava no mesmo shopping onde sua loja de celulares estava localizada, o Plaza.

O suspeito estava em uma loja de bebidas, aproveitando o tempo com amigos. Berganza agiu rapidamente e contatou a polícia local, resultando na prisão do homem do papelão.

Posteriormente, o ladrão foi identificado como Claude Vincent Griffin, de 33 anos. Ele enfrentou uma série de acusações, incluindo roubo, conduta criminosa, posse de cocaína e resistência à prisão. Segundo Berganza, Griffin conseguiu roubar 19 iPhones e US$ 8 mil em dinheiro, totalizando U$ 15 mil (cerca de R$ 73 mil).

Esse desfecho mostra como a determinação e o esforço do proprietário da loja surtiram efeito. Aliados à cooperação com as autoridades locais, levaram à identificação e prisão do suspeito, trazendo justiça para o incidente de roubo.