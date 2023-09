FOM está na PROCURA por novos colaboradores no mercado

A FOM, companhia brasileira do setor de varejo focado em almofadas, puffs, travesseiros, bichos de pelúcia e muito mais, está com algumas oportunidades de emprego disponíveis no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre, veja quais são as vagas em aberto:

Analista de Mídias Sociais – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Financeiro Jr – Contas a receber – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Inspeção de Qualidade – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de Talentos;

Vendedor (a) de loja – São Paulo – SP – Efetivo: Recepcionar, atender e encantar o cliente; fidelizar e prospectar clientes atuais, novos e inativos através das ferramentas disponíveis; Promover nossos produtos demonstrando vantagens e benefícios; Garantir processos de CMR e DITO.

Mais sobre a FOM

Sobre a FOM, podemos frisar que trata-se de uma empresa 100% brasileira que hoje conta com 47 pontos de vendas próprios e franquias no Brasil, e-commerce e exportado para diversos países.

Além disso, a FOM disponibiliza acessórios de conforto e bem-estar que te acompanham pra qualquer lugar. Almofadas que se adaptam ao corpo, preenchendo os espaços vazios para trazer conforto para seu corpo. São feitas com tecidos macios, de agradável sensação ao toque e enchimento especial de micro pérolas.

Por fim, a FOM valoriza as diferenças e temos um ambiente onde todos são mais que bem-vindos, independente de gênero, etnia, orientação sexual, origem, entre outras diversidades, pois entende que juntos constrói o seu jeito de ser.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

