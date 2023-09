Forluz ABRE VAGAS em grande capital do Sudeste

A Forluz, instituição que se tornou um diferencial relevante da política de recursos da companhia e suas subsidiárias, está com novas vagas de emprego disponíveis na capital mineira. Posto isso, antes de falar mais sobre, veja quais são as opções de trabalho abaixo:

Analista de Atendimento e Qualidade – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Investimentos – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Renda Fixa – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Previdência – Temporário – Belo Horizonte – MG – Terceiro;

Assistente de Renda Fixa, Imóveis e Empréstimos – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – Belo Horizonte – MG – Banco de talentos;

Estagiário (a) de Folha de Benefícios – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estagiário (a) de Gente e Gestão – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estagiário (a) em Atuária – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estagiário (a) em Previdência – Belo Horizonte – MG – Estágio.

Mais sobre a Forluz

Dando mais detalhes sobre a Forluz, é importante ressaltar que, fundada em 27 de dezembro de 1971, a Fundação Forluminas de Seguridade Social (Forluz) é um importante instrumento da política de recursos humanos da Companhia Energética de Minas Gerais- Cemig. É uma entidade sem fins lucrativos, mantida por contribuições das Empresas e dos seus empregados.

Dito isso, por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, é mantida por contribuições das patrocinadoras e participantes dos planos de previdência que administra. Atualmente, possui mais de 22 mil participantes e é o maior fundo de pensão de Minas Gerais e um dos maiores do país.

Como se inscrever para um dos cargos?

Ficou interessado (a)? A inscrição ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

