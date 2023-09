Fortes exibições de Carlota Ciganda e Leona Maguire revivem a Europa na Solheim Cup

RCertamente os Friday Fourballs foram tão cruciais quanto nesta edição do Taça Solheim.

Europa foi obrigado a estancar o estrago que começou na manhã seguinte ao segundo 4 a 0 conquistado na história da competição. Depois de quatro jogos muito disputados durante a tarde, o Estados Unidos liderava por 5-3 no total, embora a sessão Fourball tenha sido tingida de azul com uma vitória por 3-1 para o time da casa.

Nos pares de match play as coisas começaram a mudar com a espanhola Carlota Ciganda fazendo dupla com a sueca Linn Grant no último jogo da sessão da tarde. A navarra começou cerrando o punho após um formidável primeiro buraco em que o seu birdie ajudou a Europa a manter-se à tona na competição.

Sua presença por si só foi muito encorajadora para o público. Seus rivais, Anjo Yin e Aliada Ewingnão conseguiu terminar as tacadas para igualar a disputa, até que ambos Carlota e Grant birdiou o 4º buraco.

Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas o jogo da espanhola e do seu parceiro ajudou a aumentar o otimismo da Europa. O nativo de Pamplona, ​​que se saiu bem do tee ao green, continuou a criar oportunidades de birdie. Ela e seu companheiro venceram o 11º e voltaram a ter dois pontos de vantagem. Ciganda brilhou com mais uma tacada no dia 14 para quase garantir o ponto.

Tudo foi encerrado às 4 e 2 depois de mais birdies de Ciganda e Grant no dia 16.

Na primeira das partidas Madeline Sagstrom brilhou, com seu parceiro Gemma Dryburgh protagonizando um dos grandes momentos do Fourball com uma tacada no dia 16. Eles estavam empatados no dia 18 e foi o fim da partida. Foi apenas meio ponto, mas finalmente a equipe da capitã Suzann Pettersen marcou.

A batalha de Leona Maguire-Geórgia Hall contra Lexi Thompson e Lilia Vu foi a disputa mais equilibrada. Poucos birdies, mas nas poucas ocasiões em que foram alcançados houve resposta da dupla rival. No dia 18, a tremenda abordagem de Maguire, a melhor da manhã, furada com a cunha na mão deu o primeiro ponto à Europa.

Emily Pedersen foi um jogador diferente à tarde, se vingando do mau desempenho no Foursome com um bom jogo e um hole in one no dia 12. No buraco seguinte a equipe dos EUA, com um birde de Jennifer Kupchoestava de volta ao topo.

No dia 16 os europeus empataram e no dia 17 tanto Pedersen quanto o vencedor do US Open Corpo de Alice fez birdies perfeitos desde o tee. Foi empatado no dia 18 e Corpuz acertou o birdie e pressionou Stark a fazer o mesmo para encerrar a disputa empatada.