Fortuna de Danny Masterson: Quanto dinheiro o ator ganhou em ‘That 70’s Show’?

Danny Mastersono ator e DJ americano, possui um patrimônio líquido de US$ 8 milhões, mantido em conjunto com sua esposa, a atriz Bijuteria Phillips. Ele é mais conhecido por interpretar Hyde na comédia de sucesso “That ’70s Show”, que apareceu em todos os 200 episódios de 1998 a 2006. Além disso, Masterson estrelou “The Ranch” e se interessou por discotecar sob o pseudônimo de ‘DJ Mom Jeans’.

Em 2017, MastersonA reputação de Paul sofreu um golpe quando ele enfrentou várias acusações de estupro de três mulheres. Em 2020, ele enfrentou acusações formais de três acusações de estupro. Em 31 de maio de 2023, Masterson foi considerado culpado de duas das três acusações, cada uma acarretando uma pena potencial de 15 anos de prisão. Ele recebeu oficialmente esta sentença de 30 anos em 7 de setembro de 2023.

Nascido em 13 de março de 1976, em Long Island, Nova York, Danny começou sua jornada no entretenimento ainda jovem, começando como modelo infantil aos quatro anos e eventualmente se dedicando a musicais e atuação aos oito anos. Notavelmente, ele apareceu em mais de 100 comerciais de várias marcas antes de completar dezesseis anos.

Quanto ele ganhou em ‘That 70’s Show’?

Os marcos da carreira de Masterson incluíram papéis em “Beethoven’s 2nd”, a sitcom “Cybill” e o papel transformador de Hyde em “That ’70s Show”. Após “That ’70s Show”, ele diversificou seu portfólio de atuação com aparições em “Punk’d”, “MADtv” e no filme de 2008 “Yes Man”, ao lado de Jim Carrey. Sua parceria com Bijuteria Phillips estendido para o filme de 2009 “The Bridge to Nowhere”, seguido por papéis em “White Collar”, “The Chicago 8” e uma passagem significativa em “The Ranch” de 2016 a 2018.

Masterson, que interpretou o personagem de Steven Hyde em ‘That 70’s Show’, estava entre os atores mais bem pagos do programa. Segundo relatos, os atores principais ganhavam entre US$ 250 mil e US$ 300 mil por episódio.

MastersonA vida pessoal de Scientology gira em torno da sua dedicação à Igreja de Scientology. Em 2005, ele iniciou um relacionamento com a colega cientologista Bijou Phillips, culminando no casamento em 2011 e no nascimento do primeiro filho em 2014.

Os empreendimentos imobiliários de Masterson incluíam uma casa em Hollywood Hills ligada a suas batalhas legais. Ele finalmente se mudou para Santa Ynez, no condado de Santa Bárbara, alugando sua residência em Hollyridge Drive. Apesar das disputas legais em torno do financiamento de sua casa, Danny vendeu sua casa em Hollyridge Drive por US$ 6,2 milhões em dezembro de 2021, marcando outro capítulo em sua jornada tumultuada.