Fortuna de George Foreman: Grelhados ou boxe? O que fez a fortuna deste famoso boxeador?

EUNo mundo das lendas do boxe que se transformaram em magnatas dos negócios, poucas histórias têm tanto impacto quanto a de George Forman. Reúnam-se, meus colegas empresários, e vamos dissecar a jornada desse peso pesado rumo aos US$ 300 milhões!

Uma lenda do boxe, bicampeão mundial dos pesos pesados ​​e medalhista de ouro olímpico. George Foreman não apenas um ícone esportivo; ele é um especialista em negócios e seu próprio filme será lançado este ano. O homem que eles chamam de “Grande George“assumiu uma nova função como produtor executivo da cinebiografia esportiva”Grande George Foreman.” Um filme que investiga Hollywood e sua vida. CapatazA história de, desde o início humilde até o grande sucesso, é uma prova do poder da esperança.

A pergunta de um milhão de dólares: o patrimônio líquido de George Foreman

Então, quanto é George Forman valor? Em 2023, o patrimônio líquido de celebridades estima-o em impressionantes US$ 300 milhões. Nada mal para um cara que cresceu em uma família pobre em Marshall, Texas, com uma infância conturbada. Mas CapatazA jornada estava destinada a mais do que dificuldades.

Realeza do boxe

CapatazA jornada de boxe começou com uma medalha de ouro no Olimpíadas de 1968 em Cidade do México. Na década seguinte, ele conquistou o mundo do boxe, vencendo seu primeiro campeonato mundial de pesos pesados ​​em 1973. No entanto, a coroa escapou no famoso “Estrondo na selva” lutar contra Maomé Ali em 1974. Apesar dos contratempos, Capataz permaneceu uma força a ser reconhecida.

Capataz fez uma pausa no boxe em 1977, abraçando uma nova vida como cristão nascido de novo e pregador em sua igreja local. Foi aqui que ele percebeu seu talento para vendas. Desde usar macacões até cativar os transeuntes com histórias de seus dias de boxe, ele aprimorou suas habilidades de venda.

Volte ao ringue e uma ideia escaldante

A fortuna de Foreman foi atingida devido a maus investimentos, oscilando à beira da falência. Mas a chance de retornar ao boxe como azarão contra Michael Moorer em 1994 mudou tudo. Foreman, com sua personalidade carismática, pegou Moorer desprevenido e conquistou a vitória.

O nascimento do George Foreman Grill

Depois da briga, as agências de publicidade clamaram por Capatazendossos. Eles perceberam sua habilidade em vendas e propuseram uma joint venture para criar o George Foreman Grill. Capataz tinha dúvidas, mas não podia prever seu sucesso colossal. De 500 a 5 milhões, esta grelha era imparável. Em 2009, mais de 100 milhões de unidades foram vendidas em todo o mundo.

Quanto dinheiro George Foreman ganhou com sua churrasqueira?

George Foreman Grill foi apenas o começo. Foreman expandiu-se para produtos de limpeza, linhas de roupas, produtos de higiene pessoal e tornou-se porta-voz de marcas icônicas, das quais ganhou quase metade de sua riqueza. Ele é um autor talentoso, uma personalidade de TV com seu reality show e um filantropo que apoia jovens em situação de risco por meio de seu programa. Centro Comunitário e Juvenil George Foreman.

O mistério que envolve os ganhos da churrasqueira faz parte Capataz’é charme. Ele recebeu um cheque de lucro de US$ 1 milhão em 1997 e, no ano seguinte, eles venderam churrasqueiras no valor de US$ 200 milhões, com Foreman embolsando cerca de 40% dos lucros. No total, ele arrecadou cerca de US$ 138 milhões com o negócio da churrasqueira. Quando a empresa foi vendida, ele saiu com US$ 137,5 milhões em dinheiro e ações em 1999.

George Forman, a lenda do boxe, fez a transição para uma potência empresarial. Do ringue à riqueza, sua jornada é uma inspiração para todos nós. Então, o que vem a seguir no seu menu de sucesso?