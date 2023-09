Fortuna de Mohamed Al Fayed: Como os empresários egípcios ganharam dinheiro?

Cuando falamos de riqueza notável e impérios empresariais, um nome que ecoa através do tempo é Mohamed Al Fayed.

Nasceu em Alexandria, Egitoem 1929esse empresário enigmático embarcou em uma jornada que o levaria a acumular um patrimônio líquido impressionante US$ 2 bilhões no momento de sua passagem Agosto de 2023.

"Ele fez mais bem neste mundo do que todos os seus críticos juntos". Michael Cole, ex-diretor de relações públicas de Mohamed Al Fayed, compartilha suas boas lembranças de Al Fayed, que morreu aos 94 anos.

Por quanto Dodi Fayed vendeu o Harrods?

Mohamed Al Fayed A jornada no mundo dos negócios começou com uma incursão na indústria naval. Ao longo dos anos, ele fez a transição para o desenvolvimento imobiliário, estabelecendo as bases para sua ascensão à proeminência financeira.

No entanto, foi a aquisição da icónica loja de departamentos Harrods em Londres, em 1985, que marcou um momento crucial na sua carreira. Adquirido por monumentais 615 milhões de euros, este estabelecimento permaneceria sob a sua propriedade durante um quarto de século.

Em 2010, Al-Fayed ganhou as manchetes em todo o mundo com a venda Harrods ao fundo soberano de Catar para um queixo caído 1.5 bilhoes. Esta transação solidificou ainda mais seu status como um magnata bilionário e deixou uma marca indelével no cenário do varejo.

Al Fayed outros empreendimentos comerciais famosos o viram possuir o glamouroso Hotel Ritzeu entro Paris. Ele também ocupou o comando do Fulham Football Club, mas o vendeu para NÓS bilionário de autopeças Shahid Khan para um relatado US$ 300 milhões em 2013.

O legado de Al Fayed

Enquanto Mohamed Al Fayed o sucesso financeiro era inegável, sua vida estava tudo menos livre de polêmicas.

Ele era conhecido por sua natureza franca, criticando abertamente a elite britânica e até mesmo a família real, levando a

numerosos confrontos públicos. No entanto, ele também foi um filantropo notável, contribuindo generosamente para causas de caridade.

O Fundação Al Fayedestabelecida em 1987continua a apoiar iniciativas de educação e saúde em ambos Egito e a Reino Unidorefletindo seu compromisso em causar um impacto positivo.

Em relação à sua vida pessoal, Al-Fayed foi casado duas vezes, primeiro com Samira Khashoggique resultou no nascimento de seu filho, Dodi.

Tragicamente, Dodi perdeu a vida em um acidente de carro em Paris em 1997ao lado da princesa Diana.

A perda de seu filho Dodi e princesa Diana deixou uma marca indelével nele e ele passou seus últimos anos levantando questões e investigando as circunstâncias que cercaram suas mortes, levando a alegações sensacionais que atraíram a atenção mundial.

Al Fayed segundo casamento foi para Heini Wathn em 1985e juntos tiveram quatro filhos.