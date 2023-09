Fotos em qualidade original no WhatsApp: recurso está em desenvolvimento

Os usuários do WhatsApp já estão enviando fotos e vídeos com qualidade HD faz algumas semanas, mas agora o aplicativo está desenvolvendo uma forma de compartilhar fotos com a resolução original em que foram tiradas. A novidade foi revelada pelo site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o app, que divulgou a atualização 2.23.18.12 do WhatsApp beta para Android.

A questão é que não será tão simples como enviar uma foto. Na realidade, o que o app está desenvolvendo é a capacidade de enviar arquivos com até 2 GB de tamanho, algo que fotos e vídeos em qualidade original não ultrapassam.

Um novo ponto de entrada estará disponível no seletor de documentos que permitirá aos usuários selecionar facilmente fotos e vídeos da galeria do aplicativo. Essas fotos e vídeos ainda serão compartilhados como documentos. A vantagem é que o WhatsApp agora está facilitando seu compartilhamento, permitindo que os usuários selecionem mídia da galeria sem navegar por vários menus ou pastas.

Essa melhoria é uma ótima notícia para os usuários do WhatsApp que desejam uma maneira mais fácil de compartilhar suas fotos e vídeos com qualidade original. Em uma futura atualização do WhatsApp beta para Android, você poderá compartilhar fotos e vídeos em sua qualidade original com apenas alguns toques, sem nenhuma etapa extra.

Foto em HD

O WhatsApp já vem aprimorando a experiência de sua ferramenta com um novo recurso que permite o envio de fotos em HD. Anteriormente, o aplicativo de mensagens só permitia a seus usuários, enviar fotos mais leves, com pouca qualidade de imagem. Entretanto, mesmo com a nova funcionalidade do WhatsApp, os arquivos ainda deverão ser compactados, visto que permite um envio um pouco mais rápido, através da sua plataforma.

De fato, o anúncio do WhatsApp sobre a permissão de envio de fotos em HD agradou a muitos de seus usuários ao redor do globo. Para enviar uma imagem de alta definição, é preciso que a pessoa selecione o arquivo desejado e clique no botão “HD”, que aparece no display junto a outras ferramentas do aplicativo.



Vale ressaltar que se esse novo recurso do mensageiro estiver desativado, o usuário da plataforma irá enviar uma imagem de qualidade padrão, ou seja, ela não será em alta definição. Dessa maneira, o WhatsApp afirma que esse tipo de imagem possui cerca de 1,5 MP a 4 MP. Já as fotos em HD possuem entre 9 MP e 16 MP.

De acordo com o aplicativo de mensagens, o novo recurso de fotos em HD estará à disposição dos usuários do WhatsApp aos poucos. Espera-se que a funcionalidade esteja disponível para todos em poucas semanas. Aliás, a Meta, dona da plataforma, diz que em breve, haverá também um acesso a vídeos em alta resolução.

Ademais, o Whatsapp afirma que “para momentos especiais em que você deseja que amigos e familiares desfrutem de cada detalhe, agora existe a opção de compartilhar suas fotos em maior resolução”. As imagens em qualidade HD estarão disponíveis para aparelhos celulares com sistema operacional Android e iOS.

Chamadas mais seguras

Parece que o WhatsApp quer implementar novos recursos para chamadas com o objetivo de oferecer uma melhor experiência de privacidade e segurança. Depois de instalar a atualização 2.23.18.15 da versão beta do WhatsApp para Android, foi possívl descobrir que o app está desenvolvendo um recurso de retransmissão de chamadas de privacidade e estará disponível em uma atualização futura do aplicativo.

O WhatsApp planeja adicionar um novo recurso diretamente na tela de configurações de privacidade da chamada. Esta nova opção funciona como um recurso de retransmissão de privacidade para chamadas, o que torna mais difícil para as pessoas na chamada inferirem sua localização, retransmitindo com segurança através dos servidores do WhatsApp.

No entanto, como os servidores do WhatsApp retransmitirão sua conexão com segurança durante uma chamada, a qualidade da chamada poderá ser ligeiramente afetada quando esta opção de privacidade estiver habilitada. Essa compensação entre privacidade aprimorada e possível degradação menor na qualidade das chamadas é resultado dos processos de criptografia e roteamento através dos servidores do WhatsApp envolvidos no recurso de retransmissão de privacidade.

O WhatsApp pretende fornecer aos seus utilizadores uma camada extra de proteção contra quaisquer potenciais tentativas de rastrear a sua localização física com base nos dados das chamadas através da implementação deste recurso. Como resultado, os usuários poderão experimentar chamadas mais seguras por meio do recurso de privacidade, garantindo que suas informações de localização sejam efetivamente protegidas.