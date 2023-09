Francis Ngannou em guarda por adulteração de luvas de Tyson Fury: ‘Acho que ele trapaceia’

O ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou planeja estar extremamente vigilante para garantir uma luta justa contra Tyson Fury.

Ngannou expressou preocupação de que Fury pudesse adulterar as luvas para obter vantagem na luta de 28 de outubro na Arábia Saudita.

“Ele é muito complicado com a luva”, disse Ngannou a Joe Rogan no JRE MMA Show. “Acho que ele trapaceia.”

Ngannou citou reclamações do três vezes adversário do Fury, Deontay Wilder, que alegou sem provas que o campeão carregou as luvas para a revanche da vitória em fevereiro de 2020, e de Derek Chisora, que alegou que Fury cortou a luva e acertou uma cutucada no olho na primeira luta. .

“Estamos conversando sobre isso com a equipe e eles dizem: ‘Ah, lá está a comissão do Reino Unido com as luvas’”, disse Ngannou. “Eu fico tipo, ‘Mano, vamos chegar lá, precisamos que todas as luvas sejam verificadas’”.

Fury zombou da acusação de Wilder de que ele mexeu nas luvas, e a Comissão Atlética de Nevada, que supervisionou a luta, não encontrou nenhum problema com elas. Isso não acalmou a mente de Ngannou.

“Você não me conta sobre esta comissão: ‘Oh, as luvas precisam ser verificadas’”, continuou Ngannou. “Se você quer que lutemos com as mãos nuas, com os nós dos dedos nus, vamos com os nós dos dedos nus. Mas não me dê luvas de 10 onças e use luvas de 8 ou 6 onças porque ele não tem proteção. Não.”

Rogan rejeitou a opinião de Ngannou, perguntando como ele sabia que Fury estava manipulando suas luvas. O comentarista de longa data do UFC contestou vídeos de fãs que alegavam que o campeão havia tirado as luvas para ficar mais rápido.

“Mas o seu adversário queixa-se das luvas”, respondeu Ngannou. “Talvez não seja [true], mas temos que verificar isso. … Acho que não temos nada a perder verificando novamente, porque já se passou mais de uma vez que as pessoas falam sobre suas luvas e até sobre seus oponentes.”

“Tenho certeza que eles falam sobre isso”, disse Rogan. “[Fury] chuta a bunda deles.

“Mas no mundo do boxe você tem que se preocupar com tudo”, disse Ngannou. “Se alguém disser algo no boxe, é melhor você verificar novamente.”

A luta de boxe dos pesos pesados ​​marca a estreia de Ngannou como boxeador depois de uma carreira condecorada no MMA que o levou a conquistar o título do UFC e depois se afastar do líder da indústria após rejeitar um novo contrato. Sua partida com Fury marca uma mudança para o PFL, que o contratou para um acordo lucrativo que inclui US$ 2 milhões garantidos para seus oponentes.

Fury disse que Ngannou ganhará US$ 10 milhões por sua luta de boxe, que será transmitida no pay-per-view ESPN+. “The Gypsy King” recentemente parou Chisora ​​em sua terceira luta em dezembro de 2022. Esperava-se um unificador de título entre Fury e Oleksandr Usyk, mas quando a luta fracassou, Fury girou para Ngannou.