Francis Ngannou ignora perguntas de Jon Jones: ‘Coloque-nos no octógono e você descobrirá’

Francis Ngannou ainda quer lutar contra Jon Jones algum dia, mas tem outras prioridades no momento.

Em um treino aberto de mídia na terça-feira em Las Vegas, antes de sua luta de boxe com Tyson Fury, Ngannou tinha pouco a dizer sobre seu futuro rival no MMA, Jones, que atualmente detém o título dos pesos pesados ​​​​do UFC. Esse é o mesmo título que Ngannou deixou vago em janeiro passado, quando se separou da promoção para buscar a agência gratuita.

Enquanto ambos estavam sob a égide do UFC, Ngannou e Jones falavam frequentemente sobre o desejo de lutar entre si, mas desde então Ngannou mudou-se para o PFL e seguiu uma carreira profissional no boxe, enquanto Jones assinou um contrato de longo prazo para permanecer no o UFC. Questionado se ainda quer lutar contra Jones algum dia, Ngannou mantém viva a possibilidade.

“Não sinto que preciso, sinto que quero”, disse Ngannou sobre uma luta de Jones. “Eu quero, não é uma necessidade.”

Quanto à forma como Ngannou se compara a Jones, o melhor meio-pesado da história e agora campeão de duas divisões do UFC, ele acredita que não há muito a ganhar apenas falando sobre isso.

“Coloque-nos no octógono e você descobrirá”, disse Ngannou.

Enquanto Ngannou se prepara para sua estreia no boxe profissional contra o alardeado Fury em 24 de outubro, Jones recebeu cartão amarelo para sua primeira defesa de título dos pesos pesados ​​contra o bicampeão Stipe Miocic no UFC 295 em novembro.

Ngannou dividiu sua série com Miocic, perdendo por decisão unânime no UFC 220 e finalmente conquistando o título dos pesos pesados ​​com um nocaute brutal no segundo round no UFC 260. Ele está confiante de que Miocic dará a Jones uma chance pelo seu dinheiro.

“Apostei 50/50 nessa luta”, disse Ngannou. “Por que? Porque lutei duas vezes com o Stipe e conheço muito bem o Stipe. Lutei duas vezes com o Stipe e sei que ele não parece, mas sei o quão duro ele é, sei o quão bom ele é. Eu sei muito bem.”

Se Ngannou parece desdenhoso com qualquer conversa de Jones, é porque ele tem o desafio mais difícil de sua carreira de lutador pela frente. Fury está invicto em 34 lutas de boxe profissional e já desferiu muitos nocautes enquanto encarava alguns dos rebatedores mais pesados ​​do esporte.

A reputação temível de Ngannou dá a ele uma chance de dar um soco, mas ele não depende de força bruta para surpreender Fury.

“Na verdade, é isso que vou provar”, disse Ngannou quando questionado se ele poderia enviar Fury. “É por isso que estou fazendo isso. Eu acho que o cara do one-shot, você vai se safar com um shot por algum tempo, mas nem sempre. Já ouvi essa mesma história antes. Parece um déjà vu.”