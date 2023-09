Fraudes e contas fantasmas; Entenda

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, tem o potencial de diminuir as fraudes no sistema bancário. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que, em teoria, o Pix poderia ser uma ferramenta eficaz contra as fraudes, desde que sejam limitadas as contas fantasmas.

Segundo Campos Neto, se não houvesse contas de aluguel ou fantasmas, qualquer fraude realizada por meio do Pix poderia ser rastreada e transferida para uma conta identificável. Para alcançar esse objetivo, o presidente do BC ressaltou a importância de restringir o número de contas fantasmas abertas nos bancos.

O Banco Central está empenhado em reduzir as fraudes envolvendo o Pix e já deu os primeiros passos nesse sentido. Uma das medidas é a melhoria do processo de abertura de contas, que antes era considerado muito fácil. Agora, os bancos precisam ser mais responsáveis na abertura de contas, seguindo um conjunto de regras estabelecidas pelo Banco Central.

Avanços na Abertura de Contas

Campos Neto destacou que já houve avanços significativos na forma como os bancos abrem contas. As regras mais rigorosas estabelecidas pelo Banco Central têm contribuído para melhorar a segurança e reduzir a ocorrência de contas fantasmas.

Apesar dos avanços, o presidente do BC reconhece que ainda há espaço para melhorias. Ele ressaltou que o processo de abertura de contas “melhorou muito”, mas as instituições financeiras precisam continuar se esforçando para evitar a abertura de contas fraudulentas.

Moedas Digitais e Tokenização

Além do Pix, o presidente do Banco Central também abordou o tema das moedas digitais durante sua palestra no Brazil Payments Forum. Campos Neto destacou que, apesar dos problemas enfrentados pelo mercado de criptomoedas, há uma demanda para transformar ativos em representações digitais, conhecida como tokenização.

O presidente do BC mencionou a volatilidade das criptomoedas e o estigma associado a esses ativos. No entanto, ele ressaltou que, em determinado momento, o desempenho das criptomoedas estava alinhado com o das ações das empresas de tecnologia. Campos Neto também mencionou que o algoritmo de funcionamento de algumas criptomoedas era semelhante ao usado para montar fundos de índice, o que indica que o estigma pode estar mal colocado.



Campos Neto afirmou que as pessoas estão buscando formas de digitalizar ativos financeiros e físicos, e que a tokenização pode ser o caminho para isso. No entanto, ele ressaltou que o progresso nessa área foi prejudicado por problemas em grandes plataformas de digitalização de ativos, que transgrediram os limites de segurança.

Taxar o Uso do Pix

Durante a palestra, o diretor do Banco Central, Renato Gomes, afirmou que taxar o uso do Pix seria uma “loucura”. Ele destacou que o Pix não tem a pretensão de substituir o cartão de crédito, mas sim de oferecer uma alternativa rápida e segura para transferências e pagamentos.

Gomes ressaltou que o Pix já se mostrou um sistema eficiente e que taxá-lo poderia prejudicar a inclusão financeira e o acesso da população aos serviços bancários. Ele destacou que o objetivo do Banco Central é garantir que o Pix seja uma opção acessível e amplamente utilizada pelos brasileiros.

PIX: Inovação importante na economia

O Pix tem o potencial de reduzir as fraudes no sistema bancário, desde que sejam adotadas medidas para limitar o número de contas fantasmas. O Banco Central está empenhado em melhorar o processo de abertura de contas e tornar os bancos mais responsáveis nesse sentido.

Além disso, o presidente do BC destacou a importância da tokenização e da digitalização de ativos financeiros e físicos como uma tendência do mercado. Apesar dos desafios enfrentados pelas criptomoedas, a busca por representações digitais de ativos continua crescendo.

Por fim, o diretor do Banco Central enfatizou a importância de não taxar o uso do Pix, garantindo que a ferramenta continue sendo acessível e amplamente utilizada pela população. O objetivo é incentivar a inclusão financeira e facilitar as transações bancárias no país.

O Pix é uma inovação importante no sistema financeiro brasileiro e tem o potencial de trazer benefícios significativos para os usuários, desde que sejam adotadas as medidas adequadas para garantir a segurança e evitar fraudes.