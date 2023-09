Frequentador do show do Burning Man morreu após fortes chuvas atingirem o local

O Gabinete do Xerife do Condado de Pershing confirma… que estão investigando uma morte que ocorreu quando a chuva caiu sobre o local. O xerife não entrou em detalhes, mas pela descrição pode estar relacionado à chuva.

Conforme informamos, o evento – que estava sendo realizado no deserto de Nevada – foi inundado no sábado, imobilizando carros e campistas. A situação ficou tão ruim que os espectadores foram orientados a se abrigar no local.