Fuga ousada: Danelo Cavalcante sobrevive comendo melancia durante duas semanas foragido

Danelo Cavalcanteum homem de 34 anos condenado pelo horrível assassinato de sua ex-namorada na frente de seus filhos pequenos, executou uma ousada fuga da prisão em 31 de agosto, deixando as autoridades em alerta máximo enquanto embarcavam em uma caçada humana implacável.

Depois de duas semanas de uma busca exaustiva, Cavalcante foi capturado na manhã de quarta-feira, encerrando sua ousada aventura. Mas foram suas revelações chocantes sobre o tempo em fuga que deixaram os investigadores surpresos.

As técnicas de sobrevivência de Danelo Cavalcante são inacreditáveis

Em entrevista com Notícia principal da NBC News com Tom Llamas, Roberto Clarko vice-supervisor Marechal dos EUA no distrito leste de Pensilvânialançar luz sobre Cavalcante’s táticas de sobrevivência inacreditáveis.

“No início da investigação, ele afirmou que havia encontrado melancias em uma fazenda de melancia, e vivia de melancia, bebia do riacho, só se deslocava à noite”, Clark revelado.

Enquanto vários avistamentos continuaram Condado de Chester no limite, Cavalcante conseguiu escapar da captura buscando refúgio sob arbustos densos e virtualmente intransponíveis. Sua aparência foi alterada significativamente quando ele descobriu uma navalha dentro de uma mochila que havia levado de uma residência e decidiu fazer a barba.

Talvez um dos detalhes mais surpreendentes tenha sido a forma como ele administrava seus resíduos. “Ele chegou ao ponto de esconder suas fezes para que as autoridades não pudessem determinar os locais onde ele estava se curvando”, Clark explicou.

O fim do jogo de Cavalcante deixou as autoridades no limite

Após sua prisão, Cavalcante confessou seu perigoso final de jogo às autoridades. Ele pretendia roubar alguém usando um rifle que havia roubado de uma garagem poucos dias antes de sua captura.

“Seu jogo final era roubar alguém, é por isso que ele precisava obter uma arma, é por isso que ele segurou aquele rifle”, Clark divulgado. “Ele disse que a presença da polícia era avassaladora na área do segundo perímetro e decidiu que queria roubar alguém e seguir para o norte ou em direção a Canadá ou ele pretendia chegar Porto Rico.”

Clark observou os fatores ambientais que tornaram esta busca extraordinariamente desafiadora. Calor extremo, vegetação densa e áreas selvagens extensas combinaram-se para criar uma paisagem árdua tanto para as autoridades quanto para os fugitivos.

“No final das contas, quando conduzimos uma entrevista pós-prisão, ele admitiu esses fatores. Houve momentos, pelo menos três vezes, em que os policiais quase pisaram nele, e a área estava saturada, então ele sentiu que precisava se mudar. Localizações,” Clark recontado.

A estratégia para apreender Cavalcante era complicado. Estabelecer um perímetro tático, cortar recursos, isolá-lo da comunicação com o mundo exterior e aplicar pressão psicológica para fazê-lo cometer erros – esse era o plano. E finalmente valeu a pena.

A Administração Antidrogas dos EUA aeronave captou uma assinatura de calor que se acredita ser Cavalcante’s por volta da 1h da manhã, as equipes táticas avançaram, apesar do mau tempo ter complicado as coisas. Eles mantiveram o perímetro interno durante a noite, levando à sua captura.

A provação de duas semanas pode ter acabado, mas as revelações chocantes de como Cavalcante conseguiram sobreviver e escapar da captura permanecerão nos anais da história criminal.