Fuja do Trânsito nos melhores horários

O feriado da Independência do Brasil está chegando. Nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, o país comemorara mais um ano de libertação da dominação portuguesa. Muitas pessoas vão aproveitar a proximidade com o final de semana para prolongarem o feriadão.

No entanto, a viagem ou o passeio programa para a data pode render muita dor de cabeça para os motoristas. Geralmente, as pessoas não gostam de ficar presas em engarrafamentos. Por isso, buscam horários e caminhos menos movimentados para aproveitarem um trânsito mais tranquilo.

O problema é que o feriado da Independência é nacional, ou seja, muita gente estará de folga no país. As chances de trânsito complicado são muito altas, ainda mais por se tratar de um feriadão prolongado para parte dos brasileiros.

Neste texto, você saberá quais os melhores horários para colocar o pé na estrada e fugir do trânsito. Um planejamento para o início de uma viagem ou passeio é muito importante para evitar estresse e iniciar a jornada da melhor maneira possível.

Lentidão em São Paulo na manhã de hoje (6)

São Paulo é o estado mais populoso do país e o trânsito em dias normais já é muito complicado. Quando chega um feriado próximo ao final de semana, que permite um descanso prolongado, as vias acabam ficando ainda mais congestionadas.

Muitos dizem que trafegar por São Paulo é um verdadeiro teste de paciência. Contudo, você pode facilitar a sua vida ao escolher horários mais tranquilos para pegar a estrada.

A saber, espera-se que 2,8 milhões de veículos circulem por São Paulo, em direção ao interior e ao litoral do estado. O tráfego deve começar a ficar mais intenso na tarde desta quarta-feira (6), prolongando-se até a manhã do feriado de 7 de setembro. Aliás, na manhã de hoje, a Ecovias, que é responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, já havia registrado lentidão no percurso.

Em resumo, a rodovia Anchieta, uma das mais importantes do estado, estava com tráfego lento do km 12 ao km 10 e do km 20 ao km 17, no sentido São Paulo, devido ao alto fluxo de veículos. Já no sentido litoral, havia lentidão do km 59 ao km 61, segundo a concessionária. Nesse caso, algumas obras estavam retendo o fluxo de veículos.



A concessionária iniciou a contagem de fluxo dos veículos à 0h desta quarta-feira (6) devido ao feriado da Independência. Em suma, houve o registro de mais de 8,3 mil veículos que desceram o trecho de Serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a mais de 7,4 mil veículos passaram na rodovia.

Veja os melhores horários para as rodovias de São Paulo

Como pode ser visto, o trânsito em São Paulo estava começando a ficar lento na manhã desta quarta-feira (6), e a situação tende a piorar até a manhã desta quinta-feira (7). Para fugir do trânsito lento e do congestionamento de São Paulo, a principal recomendação é viajar em horários mais tranquilos, fora do pico.

A saber, os horários de maior movimento no sistema Anchieta-Imigrantes deverão ser registrados a partir das 14h desta quarta (6), prolongando-se até as 17h da quinta (7).

Para o sistema Anhanguera-Bandeirantes, o fluxo também deverá ser mais intenso em um horário semelhante. A expectativas é que os horários de pico se concentrem entre 16h e 20h desta quarta. Já para a quinta-feira (7), espera-se um fluxo mais intenso entre 9h e 13h.

Por sua vez, o sistema Castello-Raposo prevê um trânsito mais congestionado entre 17h e 20h desta quarta e das 8h às 12h da quinta (7).

Dia 7 de Setembro, Independência do Brasil

O próximo feriado do país é o de 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Esta data, para alegria dos trabalhadores, é um feriado nacional, ou seja, todos devem folgar nesta data, exceto os setores essenciais, cujo trabalho não pode ser interrompido.

O feriado de 7 de setembro ocorre nesta quinta-feira, permitindo um possível feriadão prolongado. Em síntese, foi nesse mesmo dia, no ano de 1822, que o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil do Império Português.

Para comemorar essa data, a maioria das cidades brasileiras realiza desfiles patrióticos no dia 7 de setembro. O mais famoso ocorre Brasília e conta com a presença do presidente da República, bem como com as tropas do país.

Nas demais cidades, os respectivos governadores comparecem aos desfiles para celebrar a data em que o Brasil se tornou independente de Portugal, há mais de 200 anos.