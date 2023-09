Funcional Health Tech OFERECE EMPREGOS; Conheça os cargos!

A Funcional Health Tech, empresa com expertise de mais de 20 anos, que realiza um trabalho integrado em gestão de saúde, está com ótimos cargos disponíveis no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são as vagas e suas respectivas localidades:

Especialista Desenvolvedor (C#, Net, Node.Js) – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário Ciências Atuariais – Barueri – SP E Híbrido – Estágio;

Pessoa Analista de Atendimento Júnior – Barueri – SP;

Pessoa Analista de Atendimento Sênior – Barueri – SP – Efetivo;

Pessoa Analista de Inteligência de Mercado – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Analista de Operações Júnior – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Produtos Pleno – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Analista de Projetos Pleno – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Arquiteto (a) de Soluções – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Node.Js E C# Sênior – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Engenheira De Dados – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Product Designer – Barueri – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Técnica em Espirometria – Campinas – SP – Efetivo;

Pessoa Técnica em Espirometria – Rio De Janeiro – RJ – Efetivo;

Pessoa Técnica em Espirometria – Rio Grande – RS – Efetivo.

Mais sobre a Funcional Health Tech

Sobre a empresa, podemos ressaltar que, com tecnologia de ponta, tratamento dos dados e um time multidisciplinar, impulsiona as interações no setor de saúde de forma inteligente.

Além disso, viabiliza o acesso ao medicamento, programas de suporte e adesão ao tratamento medicamentoso e aplica ciência de dados no direcionamento para melhor performance em toda cadeia de saúde.

Por fim, a Funcional Health Tech é movida pela certeza de que a saúde é o pilar principal da vida das pessoas. Para realizar seu propósito, inova todos os dias unindo pessoas, tecnologia e dados para prover o ecossistema da saúde com soluções que geram eficiência e sustentabilidade em toda a cadeia.

Como enviar o portfólio?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



