Funcionário do Jack-In-The-Box dispara arma contra cliente irritado do Drive-Thru

Uma funcionária do Jack-in-the-Box ficou um pouco tensa ao lidar com um cliente irritado do drive-thru – sacando sua arma… e atirando enquanto o cliente fugia.

A discussão ficou tão intensa que Ramos aparentemente começou a jogar um pouco da comida na equipe do drive-thru do JITB – o que estimulou o funcionário Alonniea Fantasia Ford voltar para os recantos do restaurante… apenas para voltar com uma pistola na mão.