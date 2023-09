Funcionário público aposentado pode ser MEI?

Os servidores públicos aposentados têm a possibilidade de se tornarem Microempreendedores Individuais (MEI)? Essa é uma dúvida recorrente para aqueles que desejam continuar trabalhando mesmo após se aposentarem. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar as condições em que um servidor público aposentado pode se tornar MEI e como abrir um negócio dentro da legalidade.

Tipos de Servidores Públicos no Brasil

Antes de entendermos as condições para que um servidor público aposentado possa se tornar MEI, é importante conhecermos os diferentes tipos de servidores públicos no Brasil. Existem diversas categorias que englobam desde servidores estatutários até militares. Vejamos cada uma delas:

Servidores Estatutários

Os servidores estatutários possuem estabilidade no emprego e são regidos por um estatuto específico que estabelece seus direitos e deveres. Esses servidores ingressam no serviço público por meio de concurso público, garantindo assim a imparcialidade e a competência na seleção dos funcionários do governo.

Servidores Temporários

Os servidores temporários são contratados por tempo determinado para suprir necessidades temporárias da administração pública. Geralmente, o ingresso nessa categoria é feito por meio de edital de seleção pública.

Servidores Comissionados

Os servidores comissionados ocupam cargos de confiança e não precisam passar por concurso público. Eles são nomeados para funções de chefia e assessoramento dentro da administração pública.



Empregados Públicos

Os empregados públicos trabalham em empresas públicas ou sociedades de economia mista, que são entidades com personalidade jurídica de direito privado e têm o Estado como acionista majoritário. Esses empregados seguem o regime celetista, ou seja, as leis trabalhistas se aplicam a eles.

Militares

Os militares, por sua vez, servem nas Forças Armadas e possuem uma estrutura hierárquica própria, além de regras específicas para sua atuação.

O Que é MEI e Quando um Servidor Público Pode Abrir uma Empresa?

MEI é a sigla para Microempreendedor Individual, uma modalidade de pessoa jurídica criada para formalizar pequenos empreendedores brasileiros. Essa categoria permite que o empreendedor exerça atividades empresariais de forma simplificada, com baixos custos tributários.

Para se tornar um MEI, é necessário atender a alguns requisitos, como:

Faturamento anual: O MEI pode faturar até um limite anual estabelecido pelo governo. É importante ressaltar que esse limite pode variar ao longo do tempo, portanto, é fundamental consultar as atualizações mais recentes.

Natureza da atividade: Existem diversas atividades econômicas permitidas para a categoria de MEI. No entanto, é importante verificar se a sua atividade se enquadra nessa lista, que é definida pelo governo.

Não ser sócio ou titular de outra empresa: O empreendedor não pode ser sócio, administrador ou titular de outra empresa para se enquadrar como MEI.

Ter no máximo um empregado: O MEI pode ter um único empregado contratado pelo salário mínimo ou pelo piso da categoria.

É importante ressaltar que, mesmo sendo um MEI, o servidor público aposentado deve recolher mensalmente o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que engloba o valor do INSS, ISS e/ou ICMS, caso seja necessário.

Servidor Público Aposentado Pode Ser MEI?

A possibilidade de um servidor público aposentado se tornar MEI depende de diversas variáveis, como o tipo de servidor e a esfera de atuação (municipal, estadual ou federal). Vamos analisar cada situação separadamente:

Servidor Público Federal em Exercício: Servidores públicos federais em exercício não podem ser MEI de acordo com a Lei nº 8.112/90. Essa lei proíbe que servidores públicos atuem na gerência ou administração de uma empresa. Servidor Público Estadual ou Municipal: Geralmente, servidores públicos estaduais ou municipais não podem ser MEI, pois isso implicaria administrar uma função pública e, ao mesmo tempo, gerir um negócio privado. No entanto, é importante ressaltar que existem políticas públicas municipais e estaduais que podem permitir exceções a essa regra. Nesses casos, é fundamental consultar a legislação específica para obter informações mais precisas. Servidor Público Aposentado: Um servidor público aposentado pode se tornar MEI, exceto nos casos de aposentadoria por invalidez. Se o servidor público recebeu um benefício permanente por ter se afastado do trabalho, não faz sentido exercer uma função como pessoa jurídica. Além disso, é importante destacar que o servidor público aposentado não pode ser sócio de outro CNPJ e também não pode ter se aposentado como segurado especial do INSS, como é o caso dos aposentados pelo trabalho rural.

É fundamental ressaltar que, mesmo sendo aposentado, o servidor público que se tornar MEI deve cumprir com suas obrigações fiscais e recolher o DAS mensalmente, conforme mencionado anteriormente.

Monitorando o Serasa Score para Ampliar as Opções de Crédito

Ao considerar abrir um negócio como MEI, é importante estar com as finanças em dia e ter um bom histórico de crédito. Uma ferramenta útil para monitorar a sua pontuação de crédito é o Serasa Score.

O Serasa Score é uma pontuação que varia de 0 a 1000 e reflete o seu histórico de comportamento financeiro, além de indicar a probabilidade de você honrar suas contas. Quanto maior a pontuação, maiores as chances de conseguir crédito no mercado.

Para consultar o seu Serasa Score, siga esses passos:

Baixe o aplicativo da Serasa ou acesse o site oficial. Faça o login ou crie uma conta, caso ainda não tenha. Após fazer o login, você poderá ver o seu Serasa Score na tela.

Monitorar o seu Serasa Score é uma maneira de ter uma visão clara da sua situação financeira e buscar melhorar a sua pontuação caso seja necessário.

Cumprir regras

Em resumo, um servidor público aposentado pode se tornar MEI em determinadas situações, desde que atenda aos requisitos estabelecidos por lei. É importante considerar o tipo de servidor, a esfera de atuação e consultar a legislação específica para obter informações mais precisas.

Abrir um negócio como MEI pode ser uma ótima opção para aqueles que desejam continuar trabalhando mesmo após a aposentadoria. No entanto, é fundamental estar ciente das responsabilidades e obrigações fiscais que envolvem essa modalidade jurídica.

Lembre-se também de monitorar regularmente o seu Serasa Score para ampliar as opções de crédito e garantir uma situação financeira saudável.

Se você é um servidor público aposentado e deseja se tornar MEI, consulte um contador especializado para obter orientações adequadas e garantir a conformidade com a legislação vigente. Assim, você poderá empreender dentro da legalidade e aproveitar todas as vantagens dessa modalidade empresarial.