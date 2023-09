Funções do iphone que fazem falta no Android; lista completa

O iPhone é conhecido por seus recursos inovadores e pela experiência do usuário de alta qualidade. No entanto, existem algumas funcionalidades exclusivas do iPhone que muitos usuários do Android também gostariam de ter em seus dispositivos.

Neste artigo, vamos explorar sete recursos incríveis do iPhone que os celulares Android deveriam adotar.

1. Modo Foco

Uma das funcionalidades mais úteis do iPhone é o Modo Foco. Esse recurso reúne vários modos derivados do Modo Não Perturbe e permite que os usuários os configurem e automatizem de acordo com suas necessidades. O Modo Foco permite manter o dispositivo livre de notificações em locais específicos, como na academia ou no trabalho, quando determinados aplicativos estão abertos ou durante o horário de sono.

Embora o Android tenha uma funcionalidade semelhante chamada Modo de Foco, ela é mais simples na maioria dos aparelhos. Geralmente, os dispositivos Android possuem apenas o Modo Não Perturbe, que pausa as notificações e só pode ser ativado manualmente ou em um horário específico configurado pelo usuário.

2. Atalhos

Os Atalhos são uma funcionalidade inovadora e altamente personalizável disponível nos iPhones e iPads. Esse recurso permite que os usuários configurem automações de todos os tipos em seus dispositivos. Por exemplo, é possível criar um atalho que abre um aplicativo de streaming, inicia um filme e ativa o Modo Não Perturbe, tudo de uma só vez.

Os Atalhos também se conectam a dispositivos configurados no app Casa, permitindo que os usuários criem automações que mudam o nível de luz de um ambiente quando um aplicativo de streaming é iniciado, por exemplo.

Embora existam alguns aplicativos de terceiros no Android que oferecem funcionalidades semelhantes, uma versão oficial feita pelos fabricantes dos aparelhos seria mais segura e acessível para os usuários.



3. Busca Inteligente (Spotlight)

O Spotlight é uma poderosa ferramenta de busca disponível nos iPhones. Ela permite que os usuários pesquisem por programas instalados no dispositivo, eventos no calendário, fotos, arquivos locais ou na nuvem, contatos, mensagens, notas, lembretes e muito mais. Todos esses resultados são reunidos em uma única função, facilitando a localização de informações específicas.

O Android não possui uma ferramenta nativa de busca universal como o Spotlight. Embora dispositivos Samsung e Google tenham ferramentas de pesquisa em seus dispositivos, elas não são tão completas quanto o Spotlight.

4. Organização de Notificações

Uma das vantagens do iPhone é a forma como ele organiza as notificações de cada aplicativo na Central de Notificações. As notificações são agrupadas por aplicativo, garantindo uma visualização compacta e fácil acesso. Os usuários também podem optar por visualizá-las em formato de lista ou de números na tela de bloqueio.

Muitas das notificações recebidas na Central de Notificações possuem funcionalidades específicas, como responder mensagens ou ler resumos de notícias sem abrir os aplicativos. Embora muitos dispositivos Android tenham a opção de organizar as notificações em grupos, eles não são tão resumidos e organizados quanto no iPhone.

5. Face ID

O Face ID é uma tecnologia de reconhecimento facial desenvolvida pela Apple. Ela substituiu o Touch ID e é usada não apenas para desbloquear o iPhone, mas também para várias outras funcionalidades úteis no dia a dia. O Face ID utiliza uma série de sensores para fazer uma leitura completa do rosto do usuário, garantindo um nível de segurança avançado.

Além do desbloqueio do dispositivo, o Face ID também é usado para acessar aplicativos, fotos, notas, cartões salvos na carteira e preenchimento automático de logins com senhas salvas no iCloud.

Embora alguns dispositivos Android possuam a funcionalidade de desbloqueio facial, ela não é tão abrangente e segura quanto o Face ID.

6. Saúde da Bateria

Um recurso interessante presente nos iPhones é a funcionalidade “Saúde da Bateria”. Essa função permite que os usuários identifiquem a porcentagem exata da capacidade máxima da bateria do dispositivo. Ela fornece transparência sobre o desempenho e a vida útil da bateria, permitindo que o usuário saiba quando é hora de substituí-la.

Infelizmente, não há uma ferramenta nativa nos dispositivos Android que ofereça essa informação detalhada sobre o estado da bateria. Embora existam aplicativos de terceiros que fornecem informações adicionais sobre a bateria, eles não são nativos como a ferramenta da Apple.

7. AirPlay

O AirPlay é uma funcionalidade exclusiva da Apple que permite transmitir arquivos e reproduzir mídias entre dispositivos conectados à mesma rede, sem interrupções. É possível, por exemplo, transmitir conteúdo de um iPad para uma Apple TV ou de um iPhone para um Mac, entre outros dispositivos compatíveis.

Embora existam vários aplicativos de terceiros no Android que permitem a transmissão de mídia sem fio, nenhum deles possui a mesma profundidade e integração do AirPlay. No entanto, em 2020, o Google lançou uma função semelhante chamada Nearby Share, presente em dispositivos com Android 11. Essa função deu esperanças aos usuários de Android de que, no futuro, o Google possa desenvolver uma ferramenta semelhante ao AirPlay.

Embora os celulares Android sejam altamente populares e ofereçam uma ampla gama de recursos, há algumas funcionalidades exclusivas do iPhone que os usuários do Android também gostariam de ter. Recursos como o Modo Foco, Atalhos, Busca Inteligente, organização de notificações, Face ID, Saúde da Bateria e AirPlay melhoram a experiência do usuário e oferecem maior segurança, conectividade e controle de aplicativos.

Embora algumas alternativas e aplicativos de terceiros estejam disponíveis para os usuários do Android, seria interessante que os fabricantes desenvolvessem essas funcionalidades nativamente, tornando-as mais acessíveis e integradas ao sistema operacional. Até lá, os usuários do Android podem aproveitar as soluções existentes e aguardar possíveis atualizações futuras.