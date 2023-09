Fundação de Steph e Ayesha Curry doa novo playground para escola de Oakland

Stephen Curry e Ayesha Curry continuaram a expandir o impacto de seus “Coma. Aprenda. Brinque” fundação em Oakland.

O casal poderoso revelou ao mundo nas redes sociais sua mais recente contribuição para a comunidade: a transformação do Academia Lockwood STEAM pátio da escola.

As crianças de Lockwood receberam uma visita surpresa dos Currys

Esta iniciativa faz parte da sua organização, a Comer. Aprender. Jogar.que visa apoiar a Distrito escolar unificado de Oakland (OUSD), proporcionando acesso a alimentos nutritivos, recursos de aprendizagem e espaços de lazer seguros.

O casal fez uma aparição surpresa no Academia STEAM Lockwoodlocalizado em Leste de Oaklandpara comemorar o pátio da escola recém-reformado.

O projeto foi financiado pelo Comer. Aprender. Jogar.que Stephen e Ayesha co-fundaram.

Sua fundação está em uma missão anunciada recentemente para melhorar a vida de quase 35.000 alunos no OUSDcom um anúncio recente do seu compromisso de levantar e investir US$ 50 milhões em recursos até ao final do ano letivo de 2025-2026.

Steph Curry animado para ver as crianças prosperarem

O recém-renovado pátio da escola em Academia STEAM Lockwood possui playgrounds projetados para crianças, quadras poliesportivas, minicampos de futebol, sala de aula ao ar livre, jardins comunitários aprimorados e um mural vibrante.

O evento contou com a presença de crianças muito animadas que foram recebidas com comida e livros gratuitos fornecidos por organizações parceiras, incluindo o Coalizão de alfabetização de Oakland e Banco Alimentar Comunitário do Condado de Alameda.

“Hoje, apenas ver os rostos das crianças e sua alegria por estar na escola e sentir que podem desenvolver seu potencial máximo, é isso que Comer. Aprender. Brincar. é”, Steph compartilhou com os repórteres no evento.

Falando mais sobre sua conexão com OaklandStephen Curry enfatizou que “Comer. Aprender. Brincar. está enraizado em Oakland, atende Oakland, e tem desde o primeiro dia, e continuará a ser uma prioridade.”

Os Currys mudou-se para Oakland em 2009 em seus anos de formação como casal e desde então receberam imenso amor e apoio da comunidade.

Nos últimos quatro anos, o Comer. Aprender. Jogar. levantou mais de US$ 47 milhões e entregou mais de 25 milhões de refeições às crianças de Oakland e suas famílias. Eles investiram US$ 6 milhões em recursos de alfabetização, apoiaram 12 espaços de lazer escolares e comunitários revitalizações e agora estão embarcando em uma nova fase de sua missão, que inclui a reforma de 25 pátios escolares em Oakland.

Com o seu ambicioso objectivo de investir US$ 50 milhões nas escolas OUSD nos próximos três anos e para garantir que esses fundos beneficiem diretamente a comunidade, Steph e Ayesha Curry continuará a cobrir todos os custos administrativos e de arrecadação de fundos para sua fundação.