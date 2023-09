Furacão Chris trama processo contra polícia após absolvição de assassinato, audição perdida de ‘queda de neve’

TMZ. com

Um júri determinou que Chris agiu em legítima defesa quando ele atirou e matou Danzeria Farris Jr. em uma estação da Texaco em sua cidade natal… mas apenas, afirma ele, depois que um investigador importante foi preso por não conseguir rastrear as testemunhas e identificar a ameaça à vida de Chris.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Chris diz que a situação o deixou arrependido, já que na verdade ele é amigo de alguns familiares do falecido. Ele está animado para retomar sua carreira… que incluirá atuação.

Na frente musical, Chris está almejando um retorno com algumas mixtapes que planeja lançar antes do final do ano.