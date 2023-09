FURACÃO no Fim de Semana? Confira a Previsão do Tempo e prepare-se

A possibilidade de um furacão no fim de semana é real. Enquanto chuvas fortes tomam conta do país, sobretudo na região sul, outros países vizinhos estão diante dessa ameaça. Isso porque a tempestade Lee, vinda de Porto Rico e das Ilhas Virgens, está cada vez mais forte.

Assim sendo, pode haver um furacão no fim de semana na região do Caribe na Colômbia. Para ver os desdobramentos desse acontecimento, e como ele pode afetar o clima do Brasil, preste atenção nas informações a seguir.

Informações sobre o furacão no fim de semana

A princípio, esse é um evento climático que ocorrerá no país vizinho. Neste momento, a chamada tempestade Lee está descendo de Porto Rico e das Ilhas Virgens. Por lá, ela causou alguns estragos e emergências menores, dentro de sua classificação de categoria 2.

O problema é que, ao descer em direção a América do Sul, ela está ganhando cada vez mais força. Assim, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, a tempestade por evoluir para a categoria 5. Dessa forma, seu status pode chegar a um grande furacão.

E isso ocorrerá justamente quando estiver na altura do Caribe, dentro da Colômbia. Por esse motivo, os habitantes locais devem dar atenção redobrada para a ondas e correntes marítimas com força acima da média. Apesar de ser mais forte nessa região, a presença desse furacão no fim de semana deve se estender para Bahamas, Bermudas, Ilhas Virgens e Hispaniola.

Como esse quadro climático afeta o Brasil?

De forma geral, o furacão no fim de semana que tomará conta do país vizinho, não terá nenhuma consequência no Brasil. No entanto, a previsão do tempo segue sendo de alerta máximo aqui no país. Isso porque, o quadro de fortes chuvas localizadas seguirá.



Nesse sentido, regiões como norte, sudeste e sul devem sofrer mais com a presença de chuvas. Inclusive, o Rio Grande do Sul, marcado por um grande desastre derivado de temporais, deve seguir sofrendo forte instabilidade. Mas esse não é um quadro climático geral de todo o país.

Em algumas regiões o tempo firme e calor acima da média devem predominar. Nesse sentido o destaque fica por conta do nordeste e centro-oeste. Inclusive, em alguns locais a temperatura deve chegar perto de atingir máximas históricas previamente registradas.

Agora, tanto o furacão no fim de semana quanto o quadro climático adverso no Brasil tem uma causa em comum. Nesse ano, o fenômeno El Niño tem disso registrado com força total por aqui. Como consequência, há diferentes tipos de problemas em regiões específicas do país.

Algum risco direto provocado por esse furacão?

Mesmo que o furacão do fim de semana não seja em nosso país, o Centro Nacional de Furacões dos EUA declarou que o momento em que ele tende a perder força ainda é incerto. Assim sendo, embora a chance seja mínima, pode ser que ele traga um impacto para o Brasil.

Seja como for, o mais importante nesse momento é seguir monitorando o clima. As orientações da entidade norte-americana indicam justamente essa necessidade, para que a população em geral possa evitar problemas e estragos derivados dele.