FURG encerra inscrições do Processo Seletivo Específico 20224

O período de inscrição para o Processo Seletivo Específico 2024 da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) chega ao fim nesta segunda-feira, dia 11 de setembro. De acordo com o cronograma, os interessados terão até as 23h59 (horário de Brasília) para se inscrever.

A seleção, que consiste em uma iniciativa de inclusão da FURG, está sendo realizada pela Coordenação de Ações Afirmativas, Inclusão e Diversidade e visa a seleção de estudantes indígenas, quilombolas e transgêneros.

Além de vagas específicas para indígenas, quilombolas, transgêneros, estão sendo ofertadas também vagas estudantes interessados na área de Educação no Campo.

Aqueles que se encaixam em um desses quatro grupos e têm interesse em ingressar em cursos do ensino superior poderão aproveitar a oportunidade promovida pela FURG. Veja a seguir os pré-requisitos de cada seleção e como se inscrever!

PS Específico 2024: Inscrições

De acordo com a FURG, podem se inscrever nessa seleção somente os estudantes que possuem o Ensino Médio completo e que atendem aos demais pré-requisito estabelecido em cada edital.

Conforme indicado nos editais, a FURG está recebendo as inscrições para o Processo Seletivo Específico 2024 de forma virtual. As inscrições são totalmente gratuitas.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Coperse (Comissão Permanente do Processo Seletivo), escolher a seleção na qual se enquadra e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.



No momento da inscrição, além dos dados pessoais e escolares, os candidatos deverão indicar uma opção de curso de graduação.

Para garantir a autenticidade das candidaturas, os aspirantes indígenas e quilombolas devem fornecer autodeclaração e confirmação das lideranças de suas comunidades registradas respectivamente na FUNAI e Fundação Palmares.

Processos de seleção

Para fins de classificação dos inscritos, a FURG aplicará uma avaliação no dia 19 de novembro de 2023. Desse modo, todos os candidatos responderão a uma Prova de Redação em Língua Portuguesa sobre tema proposto.

Segundo a universidade, haverá locais de prova nas cidades de Rio Grande, Mostardas, Passo Fundo e São Lourenço do Sul, mas variam de acordo com o grupo.

Além da nota obtida na prova de redação, a universidade também irá considerar outros critérios para fins de classificação dos inscritos. Confira a seguir os detalhes da seleção para cada grupo!

Indígenas e Quilombolas

Para a classificação dos estudantes indígenas e quilombolas, a FURG vai considerar os desempenhos dos candidatos no Memorial Descritivo e na Entrevista, além da nota obtida na Redação em Língua Portuguesa.

É pré-requisito para essa seleção pertencer a comunidades indígenas e quilombolas reconhecidas no país. Além disso, o estudante deve ter feito o Ensino Médio em escolas públicas ou em escolas particulares com bolsa integral.

De acordo com os editais, estão sendo ofertadas 10 vagas para cada grupo nos seguintes cursos de graduação:

Indígenas : Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Gestão Ambiental, Medicina Pedagogia e Psicologia.

: Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Gestão Ambiental, Medicina Pedagogia e Psicologia. Quilombolas: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Medicina, Pedagogia e Psicologia.

Trangêneros

A classificação dos candidatos transgêneros vai considerar os desempenhos na Prova de Redação e também no Memorial Descritivo. Estão sendo ofertadas 10 vagas para os cursos de Artes Visuais, Direito, Educação Física, Enfermagem, História, Medicina, Pedagogia, Psicologia e Sistemas de Informação.

Educação do Campo

Para o curso de Licenciatura em Educação do Campo (Ênfase em Ciências da Natureza e Ciências Agrárias), a oferta da FURG é de 30 vagas. De acordo com o edital, a classificação vai considerar a Comprovação do Pertencimento ao Campo e o desempenho na Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Essa seleção tem como público-alvo professores e profissionais da edição das escolas do campo da rede pública, profissionais vinculados a movimentos sociais ou sindicais do campo, e jovens e adultos vinculados à comunidades do campo.

Para mais detalhes, confira os editais do PS Específico.