Fuvest promove live sobre o Vestibular 2024 na próxima terça-feira (3)

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou que realizará na próxima semana uma live para explicar como será o Vestibular 2024, que visa o ingresso de novos alunos na Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com a Fuvest, a live sobre o Vestibular 2024 será transmitida na próxima terça-feira, dia 3 de outubro, com início às 14h30 (horário de Brasília). O objetivo da live é esclarecer dúvidas dos estudantes, familiares, professores e público em geral sobre a USP, sobre o Vestibular Fuvest e as demais formas de ingresso na universidade.

O diretor executivo da FUVEST Gustavo Monaco e o supervisor acadêmico Fabio Rodrigues vão receber o público de forma virtual para uma palestra seguida de seção de perguntas e respostas.

Ainda de acordo com a Fuvest, a live será realizada através do seu canal no YouTube, com transmissão também em outras redes sociais. Desse modo, os interessados poderão enviar suas dúvidas e perguntas durante o evento por meio do chat da transmissão no YouTube. Acesse aqui o canal.

Vestibular Fuvest 2024

O Vestibular 2024 visa o preenchimento de milhares de vagas em cursos de graduação da USP ofertados de forma presencial. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2024.

Ao todo, a USP está ofertando 8.147 vagas, que estão distribuídas entre os diversos campi da universidade. Ddo total das vagas, 4.888 estão disponíveis para Ampla Concorrência (AC).

Outras 3.259 vagas estão reservadas para o sistema de cotas, sendo 2.053 vagas para estudantes egressos de escolas públicas, enquanto outras 1.206 vagas são para candidatos de escola pública que são pretos, pardos ou indígenas.



Inscrições abertas

A USP, através da Fuvest, já está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 12h do dia 6 de outubro (horário de Brasília).

Conforme indicado no Manual do Candidato, para se inscrever, o estudante deve seguir o passo a passo abaixo:

Acesse a Área do Candidato em fuvest.br; Selecione a área, a carreira e os cursos em que irá se inscrever; Preencha todos os dados solicitados e envie; Pague a inscrição até 10/10/2023, caso não tenha isenção.

O valor da taxa de inscrição para participar do Vestibular 2024 é de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) para efetivar o cadastro. A Fuvest já recebeu e divulgou o resultado dos pedidos de isenção da taxa.

Provas do Vestibular Fuvest 2024

Conforme acontece tradicionalmente, esse processo seletivo se dará em duas fases, ambas com a aplicação de provas sobre conteúdos do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a Fuvest aplicará as provas da 1ª fase em 19 de novembro de 2023. A 1ª fase conta com um exame composto por 90 questões objetivas. Os candidatos poderão consultar os locais de prova da 1ª fase a partir de 3 de novembro.

A aplicação das provas da 2ª fase está prevista para os dias 17 e 18 de dezembro. Essa etapa conta com uma prova de Língua Portuguesa e Redação e uma prova específica, de acordo com o curso escolhido pelo candidato. A Fuvest deve informar os locais de prova a partir de 1º de dezembro.

A Fuvest divulgou com antecedência a lista de obras literárias cuja leitura é recomendada para as provas do Vestibular 2024. De acordo com a Fundação, os candidatos devem ler na íntegra as seguintes obras:

Marília de Dirceu –Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba – Machado de Assis

Angústia – Graciliano Ramos

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

Mensagem – Fernando Pessoa

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana

Campo Geral – Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Dois irmãos – Milton Hatoum

Acesse o site da Fuvest para mais informações.

