Gang TEM MAIS DE 40 VAGAS disponíveis; Se inscreva!

A Gang, empresa que é uma marca de moda pertencente ao Grupo Lins Ferrão, com mais de 40 anos de história, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa que traz em seu DNA a essência de ser a expressão do comportamento jovem, veja a lista de cargos:

Assistente de Loja – PCD – Lajeado/RS – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Novo Hamburgo – RS – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Taquara – RS Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Passo Fundo – RS – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Gravataí – RS – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Rosário do Sul – RS – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja | Centro – São Leopoldo – RS – Shopping;

Vendedor (a) | Centro – São Leopoldo – RS -Lojas / Shopping;

Assistente de Loja – PCD – Capão da Canoa – RS – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – Cruz Alta – RS – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Bagé – RS – Atendimento;

Vendedor (a) – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Auxiliar de Loja – Uruguaiana – RS – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja II – Porto Alegre – RS – Atendimento.

Mais sobre a Gang

Sobre a Gang, vale destacar que, nessas mais de 4 décadas de existência, está sempre se reinventando. Acredita que fazer diferente e oferecer ao cliente o que ele realmente busca é a grande sacada para continuar crescendo.

Além disso, investe em ações de marketing, no atendimento personalizado da equipe de vendas e disponibiliza produtos que atraem o seu cliente, sempre levando em consideração o seu desejo no momento. Proporciona experiências que vão muito além do consumo de roupas.

Por fim, a Gang é uma empresa que trabalha fortemente com a questão do primeiro emprego. Por isso, aposta em novos talentos, pois acredita que as suas pessoas são a energia necessária para o alcance dos resultados. Na Gang, o jovem encontra espaço para ser ele mesmo, além de trocar experiências, crescer e se desenvolver como pessoa e como profissional.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Gang, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



