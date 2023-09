Garanta sua vaga agora; Última chance de inscrição!

Os interessados poderão se inscrever mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no site www.conhecimento.fgv.br . As taxas de participação custam:

Há muito dúvida se o concurso INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) vai participar do edital unificado.

Para participar do concurso, é necessário possuir formação de nível superior. A remuneração inicial para ambas as posições será de R$ 9.358,31, e esse valor já inclui o auxílio-alimentação no montante de R$ 658. É importante ressaltar que as contratações serão feitas sob o regime estatutário, garantindo estabilidade aos servidores.

Para aqueles com formação de nível superior, as oportunidades incluíam cargos como o “Analista Executivo em Metrologia e Qualidade”, o “Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade” e o cobiçado “Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior”.

O processo seletivo consistiu em várias etapas para avaliar a capacidade e o conhecimento dos candidatos. A prova objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, testou conhecimentos tanto em áreas gerais quanto específicas.

No entanto, para os candidatos aos cargos de “Pesquisador-Tecnologista” e “Analista Executivo”, o desafio foi ainda maior. A

lém da prova objetiva, eles passaram por um teste dissertativo e um rigoroso curso de formação com uma carga horária total de 120 horas. Isso demonstrou a busca do Inmetro por profissionais altamente qualificados e comprometidos com as áreas de metrologia e qualidade.

O cargo de “Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior” teve um processo de seleção exclusivo e mais abrangente.

Os candidatos a essa posição enfrentaram uma série de etapas desafiadoras, incluindo uma prova de defesa e arguição pública de memorial, um exame de defesa e arguição pública de plano de trabalho, contagem por ponto de título e avaliação da produção científica e tecnológica.

O concurso de 2014 marcou a busca do Inmetro por profissionais altamente capacitados para garantir a excelência nas atividades relacionadas à metrologia e qualidade.

Concurso INMETRO será unificado?

O Concurso Nacional Unificado (CNU) é um evento de grande relevância para os concursos públicos no Brasil, pois busca a unificação dos processos seletivos de diversos órgãos federais.

No entanto, de acordo com as informações mais recentes divulgadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o concurso deste órgão não será incluído no CNU.