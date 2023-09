Gary Busey alegado atropelamento e fuga, policiais podem querer que ele refaça o teste de direção

Gary Busey pode ter que provar que ele é um bom motorista … os policiais estão considerando tentar fazer com que o ator refaça seu teste de direção após seu último suposto acidente de trânsito.

A aplicação da lei disse ao TMZ … os delegados do xerife em Malibu estão muito familiarizados com os supostos maus hábitos de direção de Gary, e os policiais estão fortemente inclinados a enviar documentação ao DMV solicitando um novo teste de direção para o homem de 79 anos.

TMZ. com

Disseram-nos que Gary se envolveu em vários acidentes de carro nos últimos anos… e com as supostas consequências do atropelamento da semana passada capturadas em vídeo, a polícia está pensando em maneiras de agir.