Gauff conquista seu primeiro título de Grand Slam e vence Sabalenka na final do Aberto dos Estados Unidos

Coco Gauff derrotado Aryna Sabalenka no Aberto dos EUA de 2023 final no sábado para erguer o primeiro troféu de Grand Slam de sua carreira. O americano precisou dos três sets para vencer a partida, mas hoje é um dos mais jovens campeões do WTA história.

Gauff, 19 anos, entrou no concurso como o americano mais jovem Aberto dos EUA finalista desde Serena Williams em 1999, quando ganhou seu torneio em casa e seu primeiro título importante cerca de duas semanas antes de completar 18 anos.

A jovem Coco Gauff se divertindo no Aberto dos Estados Unidos de 1998Twitter

Sabalenka, de 25 anos, começou a partida por cima depois de vencer o primeiro set por 6-2. Gauff forçou um terceiro set depois de vencer o segundo com seis games a três.

A sensação adolescente americana se tornará o número mundial. 1 jogador na segunda-feira depois de vencer o no. 2 Sabalenko. Gauff entrou na partida em sexto lugar no WTA.

Ela já entrou em uma lista de prestígio entre os atletas americanos e ainda teve alguns grandes nomes, como NBA estrela Kevin Durantlá como suas líderes de torcida.

Cori Gauff compensa derrota no Aberto da França

Gauff perdeu a chance de vencer um Grand Slam no ano passado, quando perdeu para Cada Swiatek no Roland Garros (Aberto da França) final.

Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, Gauff falou sobre como isso compensa a derrota na final e agradeceu a quem não acreditou nela.

“Oh meu Deus”, disse Gauff. “Isso significa muito para mim. Sinto que estou um pouco em choque neste momento. Aquela derrota no Aberto da França foi um momento de tristeza para mim, mas percebi que Deus empurra através de provações e tribulações e essa derrota torna isso muito mais doce momento.”

Gauff teve um verão incrível até agora, ganhando um WTA 500 e WTA 1000 título nas últimas semanas e agora seu primeiro troféu de Grand Slam, além de um prêmio de US$ 3 milhões.